綠營操作「反萊豬=反美」　國民黨諷這5部會可組反美國家隊

▲國民黨諷這5部會可組反美國家隊。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨在臉書發文，指出戳破民進黨「反萊豬就是反美」謊言，目前蔡政府的教育部、國防部、退輔會、警政署、體育署都已表明主管範圍不吃萊豬，「難道代表蔡政府就是反美國家隊？」

國民黨表示，民進黨最近不認美國總統押寶押錯邊，也忽視人民希望重啟萊豬談判的心聲，反而宣稱國民黨反萊豬就是反美，坐實民進黨進口萊豬根本不是為了國家利益，而是為了討好美國，把國人的健康拿來當作進貢的籌碼。

國民黨表示，如果民進黨的反萊豬等於反美的邏輯成立的話，那現在蔡政府裡面可是有一支堅實的「國家級反美隊」，舉凡教育部、國防部、退輔會、警政署、體育署都已表明主管範圍不吃萊豬，那蔡政府就是反美國家隊。

國民黨表示，民進黨不好好傾聽民意，用這種隨意扣帽子的方式，只會讓國人更容易看破手腳，國人的健康不容交換，國民黨堅決反對萊豬進口。

同時，國民黨臉書昨晚也揭露一段約20秒的影片 ，指出「這是瘦肉精豬隻的屠宰場，瘦肉精強烈的副作用讓豬隻飽受折磨，包含呼吸加快、肌肉顫抖，甚至因為熱衰竭而倒下。」

國民黨抨擊，這種不人道的飼養方式，豬不能吃，人更不能吃，歐盟能夠拒吃，中國大陸能夠拒吃，全球有160個國家都能夠拒吃，不顧人民的政府沒有資格替我們做決定，不顧食安的政府沒有資格替我們的下一代做決定。