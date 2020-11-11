美豬開放倒數「實地查廠進度0」　蔣萬安：未暫緩進口就是違法！

▲國民黨籍立委蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

萊劑美豬將於明年元旦叩關，但赴美查廠卻礙於疫情遲遲無法成行，衛福部長陳時中表示，因為屠宰場相關團體有一些憂慮，目前仍在談判中，會持續釋出「台灣很安全」的訊息，最下策就是透過視訊去看。但國民黨立委蔣萬安表示，行政命令規定應實地查廠，如果屆時無法成行，應該暫緩開放。

立法院衛環會今（11）日召開第四次聯席會議，審查美豬牛進口行政命令，國民黨立委蔣萬安、鄭麗文，民眾黨立委蔡璧如，以及時代力量立委王婉諭都對美豬牛查廠與進口人力議題提出質疑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭麗文表示，台灣進口的美豬牛內臟，都是美國人未食用的部位，所以更需要查廠，才能確保國人安全。蔣萬安也表示，行政命令已規定，實地查廠不應該用視訊去看，現在已經11月11日，距離12月25日行政命令期滿只剩下45天，查廠不是去了就好，還要程序報告、回傳，屆時若無法成行，就應暫緩開放，否則一旦為美國開了方便之門，之後他國也會要求比照辦理，政府也形同「帶頭違法」。

▲衛福部長陳時中出席立法院行政命令審查。（圖／記者湯興漢攝）

對此，陳時中回應，的確需要實地查廠，確保屠宰場的HCCP符合台灣標準，假使未達標，就不會開放進口，但一切談判都在進行中，「不要太早逼我們亮底牌」。蔣萬安繼續質問，假如無法如法規要求派員查廠，是否會暫緩進口？陳時中回應，「不會全面這樣做」。

上午在程序發言中，蔡碧如與王婉諭均對明年開放後，查驗預算與人力編列進行詢問，陳時中也給出明確數據，表示明年已編列3億2千萬預算，地方人力會增加126位、中央增加21位，至於如何分配與協調，仍與地方持續溝通。