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估全台百萬人有勃起障礙　不舉年輕化「40歲↓5年增3倍」

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▲尷尬，床事，陽痿，早洩，性無能，不舉，性功能障礙，性生活不協調，性侵，性騷擾，仙人跳，煩惱。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

▲據統計，逾半數40歲以上男性有勃起功能障礙問題，且有年輕化趨勢。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

越來越多年輕人「不舉」！據統計，近5年40歲以下男性勃起功能障礙發生率增3倍，且近5成為重度勃起功能障礙。醫師提醒，有勃起障礙問題，千萬不要羞於就醫，就醫才能真正解決問題。

勃起功能障礙會嚴重影響性生活，值得注意的是，而現代網路社群興盛、網購便利性成患者正確就醫最大阻礙。台灣男性學醫學會理事長、長庚紀念醫院泌尿科主治醫師陳煜醫師10日指出，以壯陽、壯陽藥物、不舉藥等關鍵字搜尋量統計，平均每日近千次的搜尋紀錄，一年高達30萬筆以上，而實際卻僅1成民眾就醫尋求協助，幾乎所有患者身陷網路偽藥陷阱。

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陳煜進一步提到，一名40歲男性飽受勃起障礙困擾，自行網購壯陽藥服用，吃3個月都沒見效，只好帶著藥物就醫求助；沒想到化驗後發現，藥物主要成分是澱粉，明顯買到偽藥，開立處方藥服用後，症狀立即改善。他說，幸好只是澱粉，某些偽藥工廠可能會與其他偽藥共用生產線，若摻雜到其他藥品成分，長期服用恐危及健康。

▼醫師提醒，有勃起障礙問題，千萬不要羞於就醫，就醫才能真正解決問題。（示意圖／記者李佳蓉攝）

喬蛋,睪丸,蛋蛋。（圖／記者李佳蓉攝）

據統計，逾半數40歲以上男性有勃起功能障礙問題，估計全台百萬男性為勃起功能障礙問題煩惱，近年研究也發現勃起功能障礙有年輕化趨勢。根據義大利男性學門診統計顯示，近5年40歲以下勃起功能障礙發生率增3倍，且近5成為重度勃起功能障礙。

台灣男性學醫學會秘書長吳佳璋醫師進一步說明，勃起功能障礙主要是因陰莖動脈血管阻塞所致，因此也是心血管疾病的警訊，當陰莖血管阻塞50%，患者便會出現勃起問題，然而，此時在冠狀動脈恐已有30%阻塞；據調查，每3位勃起功能障礙患者有1位合併心血管疾病，超過6成患者3年內會併發心血管疾病，因此勃起功能障礙應嚴格正視。

而針對網購藥品，陳煜也提醒，許多不肖商人看準民眾依賴網路消費的行徑，以Google關鍵字、搜尋廣告、臉書廣告散佈錯誤資訊，更於網路上刊登並販售處方藥品資訊，甚至仿製藥廠網站及藥品原廠包裝樣貌欺騙大眾；因此有勃起障礙問題，千萬不要羞於就醫，就醫才能真正解決問題。

▼台灣男性學醫學會理事長陳煜（右）、秘書長吳佳璋一同召開記者會。（圖／記者趙于婷攝）

台灣男性醫學會記者會。（圖／記者趙于婷攝）

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