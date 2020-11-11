限量23瓶！　頂級「獺祭」23萬台幣拍出

▲獺祭「超越極致」限量清酒。（圖／翻攝旭酒造株式會社官網）

記者葉國吏／綜合報導

在台灣享有知名度的日本清酒「獺祭」，日前推出的「超越極致」限量清酒，10日在香港拍出，最高價以6萬2500元港幣（折合台幣約23萬元）成交。

根據《聯合報》報導，「獺祭」推出的超越極致山田錦2019年度優勝米系列限量清酒，總共生產23瓶，其中6瓶在網路「Vine 古國泰醫生珍藏美酒（第二部）+ 獺祭超越極致」專場拍賣，其中最高價以6萬2500元港幣拍出，折合台幣約23萬元。

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