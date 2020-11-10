加班到深夜！25歲工程師接家人電話秒崩潰　鐵板燒師傅一招讓他暖心

▲鐵板燒師傅用「100分」餐點鼓勵情緒崩潰的工程師。（圖／翻攝自武漢晚報）

圖文／CTWANT

大陸一名在武漢光谷工作的年輕工程師，結束加班後到鐵板燒用餐，期間他接到家人的電話後突然崩潰，鐵板燒廚師默默地將餐點排成「100分」的形狀，鼓勵他「加油！」廚師貼心的舉動讓不少網友感到十分暖心。

根據《武漢晚報》報導指出，6日晚間10點50分左右，一位年輕的工程師走到餐廳的鐵板燒區坐下點餐，期間他接到家人的來電，這位年輕人跟家人說自己剛加班結束，已經連續加班半個月了，壓力很大。負責鐵板燒區的彭姓廚師事後表示，看的出來這位年輕人十分疲憊，情緒十分低落，他在跟家人講電話時，甚至還崩潰落淚，但依舊強忍著情緒，怕被家人聽出來自己正在哭。

彭姓廚師就這樣默默地聽著對方講電話，一邊完成餐點，之後，他拿出一根香腸、打了2個雞蛋，把餐點弄成「100分」的形狀，「這是我曾經用來哄我兒子的方法」。看到彭姓廚師暖心的舉動，年輕的工程師連聲道謝。

後來交談之後，彭姓廚師才知道眼前的工程師才25歲，第一次單獨負責一個項目，最近就到了交付項目的關鍵時刻，所以壓力很大。彭姓廚師還鼓勵這位年輕人「你還年輕，生活就是先苦後甜，你付出了肯定會有收穫，以後回頭看，這些都是很好的回憶。」後來彭姓廚師的舉動曝光後，讓許多網友感到十分的暖心。

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