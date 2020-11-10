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馬辦搬萊豬資料：蘇貞昌幕僚不要只忙作圖　「騙完神明騙人民」

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▲▼國民黨光復節音樂會-馬英九（圖／記者周宸亘攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者周宸亘攝）


記者羅婉庭／台北報導

針對行政院長蘇貞昌9日稱前總統馬英九開放含萊克多巴胺美牛進口時沒有國際標準，馬英九辦公室10日回應，「蘇院長又騙人了，一騙再騙、再騙成性，何時才能老實面對國人？」

馬英九辦公室指出，蘇貞昌說，「馬前總統開放的時候，還沒有國際標準，現在蔡總統是依據聯合國頒布的標準」。事實上，聯合國食品法典委員會（Codex）於2012年7月5日表決通過萊克多巴胺殘留容許量，我國立法院於2012年7月25日表決通過修正《食品衛生管理法》，開放符合安全容許標準的萊克多巴胺牛肉進口。

馬英九辦公室表示，衛生署於同年9月11日公布牛肌肉中萊克多巴胺的殘留容許量，並於13日生效，自此才有含萊克多巴胺美牛進口。馬辦上個月對此已澄清民進黨副秘書長林飛帆的不實說法，沒想到蘇貞昌仍罔顧事實，繼續欺騙人民，根本說謊成性。

對於蘇貞昌說，馬英九已經開放美牛進口8年了，「台灣人吃了也都沒有事」。馬辦公室反問，難道蘇貞昌不知道，國人每年的豬肉消費量是牛肉的7倍，豬內臟消耗量是牛的200倍，馬政府從未開放美牛內臟進口，更遑論含萊克多巴胺的美豬內臟。

馬英九表示，萊豬若真如蘇院貞昌說的那麼安全，為何全球有160國都禁止萊豬進口？又為何學生、國軍、警消的膳食都拒絕使用萊豬？蘇貞昌過去一向反對解禁瘦肉精，並曾表示，「在所有的國家施政中，政府最必須嚴格把關、絕不能寬鬆的，就是食品安全」。

馬辦提醒蘇貞昌幕僚，不要只忙著作圖，也要撥點時間提醒蘇院長自己講過的話，否則一再「騙完神明騙人民」，落人口實，也讓人不忍。

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