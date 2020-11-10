嘉義女警遭2車輾斃！網轟「路人看戲不救」　在地人無奈揭關鍵

▲5大1小目睹女警連遭2輛車輾過嚇壞。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

嘉義縣31歲黃姓女警昨晚間騎車返家途中，碰撞男路人摔飛倒地40秒後，不幸於4秒內，連遭兩輛轎車輾斃，當時現場有5位目擊者，就有部分網友質疑，為何看戲不救？而撻伐聲釣出在地人解釋，並直言「不是每個人都有足夠反應跟勇氣，在第一時間做正確的事情。」

警方指出，昨晚6時許，黃女騎車至六腳鄉六斗村六斗尾33-11號路段時，撞上將大貨車停路邊、準備要上車的33歲許姓男路人，隨後摔車撲地，在40秒後又接連遭後方兩輛汽車輾過，當場慘死。

就有網友傻眼發文，「第12秒，女警撞到他（許男）摔車；第29秒，有人經過女警旁邊；第35秒，該民眾到馬路上撿東西；第45秒，房子出來三個人看戲；第49秒，轎車輾過。」最後，對於目擊民眾，他忍不住開酸，「那些看戲的，只能說見死不救，但記得好像有法律可罰？」

▲黃女撞上路人後倒地，機車直接噴飛到對向車道。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一席話釣出北港人，在PTT無奈直言「那條路小時候每個禮拜都會經過一次，我可以理解鄉民們對於監視器中居民袖手旁觀，及女警生命的消逝感到惋惜與義憤填膺，但要判斷居民們的沒有作為是不是見死不救，可能要先搞清楚當地馬路的狀況，才不會有失公允。」

他指出，那條馬路是連接北港鎮與朴子市之間的台19線，也就是鄉下常見的，路燈不甚明亮，往來車輛不多，因此個個車速極快的省道或縣道，「基本上在案發的那個時間點，有人倒在那路上，往來車輛反應不及是很合常理的。」

在地網友接著表示，「不要講得好像在這樣的路口，每個人都會有足夠的反應跟勇氣，能第一時間衝出去做正確的事情，當然你也可以說至少揮舞手機，用手中的光線向來車示意，但別忘記那些人都是當地住戶，並非走在路上的路人，你好端端在家聽到巨響，衝出去看到後，有辦法馬上反應要做什麼事情？在這樣的一個路段，你敢衝出去？手中又那麼剛好有手機，還想得到要攔車示意？更何況有手機的話，第一時間不是應該先報警跟叫119？」

▲有位民眾打電話報警不到2秒，悲劇就發生了。（圖／記者吳奕靖翻攝）

他也坦言，「同樣是車禍倒路邊的案件，如果發生在車來車往的都會區，我想或許目擊者比較能夠有鄉民期待的作為，但如果是在這樣的路口，我不認為這些人的反應有什麼好批評的。最後希望逝者安息，生者平安早日脫離傷痛。」

另外，還原監視器畫面，在女警倒地時，對面有5名路人聽聞聲響跑出來查看，其中一人抱著小孩，大家指指點點討論，而有人才剛打電話報警不到2秒鐘，就目睹女警連遭兩輛車輾過。