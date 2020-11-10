正妹復健下身遭襲！驚喊「在幹嘛」...治療師耳邊道歉再摸兩點

▲涵涵復健趴著時遭摸私密處，不料曾姓物理治療師道歉後，又趁她翻至正面時摸胸，法院判曾男應賠10萬。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅志華／台北報導

女子涵涵（化名）於2019年9月間，到北市某醫院找曾姓物理治療師復健，期間遭曾男手伸褲內觸摸私密處，驚喊「你到底在幹嘛」，不料對方道歉後，竟又趁她翻到正面時，一手包住胸部按壓，讓涵涵氣得提告求償60萬，並要求曾男登報道歉，士院日前判曾男應賠10萬元。

涵涵控訴，曾男於案發復健中，就多次隔著褲子延臀縫摸到私密處，起初她以為對方只是在喬位置，不料曾男竟直接伸進褲內觸摸，讓她嚇得質問對方，而曾男先是在耳邊對她輕聲道歉，卻又在她正躺時出手襲胸，讓她氣得向曾男表示不會再來，而曾男只是頻頻道歉。

曾男表示，涵涵當下若真遭性騷擾，又怎麼會讓他繼續摸，後續還配合翻轉到正面，且復健空間是開放的，若真的亂來很容易被抓，至於事後向涵涵打電話道歉，也只是想緩和醫病關係，要是他真的性騷，怎麼會笨到打電話，讓涵涵有更多證據來控訴他。

法官參考調查筆錄，認為涵涵案發後不久，就回到醫院申訴性騷擾，且過程中不斷哭泣、頭暈，而復健空間雖然不是完全封閉，但涵涵復健時周圍已拉起隔簾，有一定程度與外界隔離，打電話跟有沒有性騷，更是一點關係都沒有，至於涵涵受性騷當下，雖未大聲呼救，但每個人遭侵害時的反應不同，不能因為這樣，就認定涵涵沒被摸，而曾男通話時，不斷道歉、安撫，更坦承自己的行為讓涵涵信任崩盤，認定曾男性騷犯行明確，判賠10萬元。

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