終於能在聯絡簿簽名！花蓮婦4肢癱瘓　職能治療走出封閉人生

▲▼牆面上一張張的「活動」照片背後都有著令人感動的故事。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

替孩子的聯絡簿簽名是很多家長習以為常的事情，但對於林小姐來說，這個簡單的動作，卻是他花了半年以上的復健與治療，才終於有了一點小小的成果。門諾醫院復健科團隊27日上午在院內舉辦職能治療師節慶祝活動，透過一張張影像紀錄的呈現，讓民眾更暸解什麼是職能治療，如何將失能者的潛力發揮出來，提升自我的生活品質。



牆面上一張張的「活動」照片背後都有著令人感動的故事。門諾醫院復健科團隊在職能治療師節的今天，在門診二樓區舉辦「職能活與動影像展」，期盼藉此讓社會大眾認識職能治療的同時，也藉由影像的個案故事，鼓勵著可能正面臨失能或喪失部份能力的民眾，重拾信心，早日恢復正常生活。





門諾醫院院長吳鏘亮表示，透過節日的制定，除了感謝職能治療師的辛勞與奉獻，也透過活動的舉行，讓民眾了解如何透過職能治療在生病、老化等過程中還能從事有意義的事，尤其，藉由專業職能治療師個別化的活動設計、量身訂做輔具及指導與不斷練習，才有機會讓失能的朋友從不能到可能，並讓患者重拾自信、自主、自立，在身體上得到醫治外，心靈上也能獲得滿足。

▲門諾醫院復健科團隊期盼藉由影像的故事，鼓勵著可能正面臨失能或喪失部份能力的民眾，重拾信心，早日恢復正常生活。



原本就是一名護理師的林小姐，因為急性脊髓炎導致四肢都出現了癱瘓的狀況，雖然有就醫治療，但仍無法恢復生病前那俐落的動作，甚至連寫字都沒有辦法，半年前林小姐來到醫院求診，在職能治療師的協助以及患者積極的努力下，運用量身訂做的副木，林小姐一筆一畫的終於可以寫上幾個字，她開心的說，總算可以幫兒子的聯絡簿簽名了！

職能治療師邱牧恩說，有些人因為生病、意外等因素，剎那間奪走了原本的生活功能，從此封閉自己，哀傷度日

。其實，只要透過專業的職能治療以及輔具的運用，再加上對自己的信心與毅力，還是可以為自己創造精彩的人生。



邱牧恩強調，職能治療師就是用「活動」重塑人們的生活，其工作的日常就是透過好玩、有意義且生活化的治療訓練，幫助需要的患者重新找回生活功能，進而提升生活品質。

►他奶奶的美麗小秘訣

