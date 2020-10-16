台南警傳性愛片給女友還偷查女網友個資　遭判休職2年

▲台南員警以手機偷拍與女友的性愛影片，還偷查網友個資。遭懲戒法院判休職2年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

台南市警局第二分局海安派出所陳姓警員，2018年間偷拍與女友的性愛過程，事後還傳給女友看。另外他還以取締交通違規為名，偷查3名女網友的個資，還把查來的公務機密資料傳給女網友看，分別遭到法院判刑。陳男被移送懲戒，懲戒法院審理後，判決將他休職2年。

判決指出，陳男在2014年10月31日至2019年1月3日間，在第二分局擔任員警。而他2018年10月間，與當時的女友小布（化名）到台南某民宿投宿，並發生關係，沒想到陳男竟以手機偷偷錄下性愛過程。1個月後，陳男將影片以LINE傳送給小布，小布不滿，隨即向陳男當時所屬機關上級陳報，陳男也被移送法辦。這部分台南地院於去年4月間，以「妨害秘密罪」判刑2月，得易科罰金6萬元定讞。

此外，警方也徹查陳男辦公紀錄，陳男自首曾利用公務電腦，登錄國民身分證相片影像資料系統、刑案資訊系統、公路監理電子閘門系統、車籍資訊系統，查詢葉姓、王姓、林姓3名女網友的個人資料，並拍取相關資訊傳給對方。檢警隨即依照「洩密」、「偽造文書」等罪嫌，提起公訴。一審將他判刑6月、二審改判8月確定。

警方再將他移送懲戒，懲戒法院審理後，認為陳男的行為戕害人民對公務員之信賴，嚴重損害政府之信譽，為維護公務紀律，有懲戒之必要。考量他身為警員，竟未能端正行止，而有上開損及政府信譽、機關形象及侵犯人民資訊隱私權之逾矩行為，其竊錄部分並破壞善良風俗，造成被害人心理恐慌與不安全感；但他已坦白認過，懲戒法院最後判決將他休職2年。

