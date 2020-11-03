少女哭喊「不要」仍遭侵犯　色網友免坐牢代價曝

▲桃園市宋姓男子去年7月間邀出未滿17歲女網友買宵夜至住處，趁2人獨處時不顧其正值生理期硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市宋姓男子去年7月邀約未滿17歲女網友買宵夜至其住處，趁2人獨處之際卻起淫念，竟不顧其正值生理期，強行脫去其衣褲，過程中女網友不斷哭喊「不要，很痛」但仍遭性侵得逞，事後女網友返家向家人親友哭訴決定提告；宋男坦承犯行並以30萬元達成和解，地院法官依強制性交罪判處2年有期徒刑、緩刑5年，緩刑期間確定起2年內需向公益團體提供240小時義務勞務，本案還可上訴。

檢警調查，宋姓男子透過網路交友軟體認識16歲女網友，去年7月14日深夜11時許，宋約女網友出來吃宵夜，女網友買了宵夜到宋男住處吃，但宋男卻趁2人獨處時，趁機以身體強押女網友上床，宋男不顧女網友以言語表示正值生理期來不願發生性行為，還以肢體推拒，但仍遭宋違反女網友意願，強行親吻其嘴唇，褪去其內外褲，強制性交得逞，過程中女網友哭喊「不要、很痛」等語，宋男才結束性行為。

女網友事後返家向親友哭訴才揭露宋男惡行，家人決定驗傷報警提告，桃檢根據女網友提告與驗傷證明，將宋男依強制性交罪嫌起訴。

地院法官認為，宋在偵訊時坦承犯行，過程與女網友指控內容大致相符，宋男犯行明確，法官審酌，宋犯行已造成女網友難以彌補傷害，但犯罪情節與一般暴力性侵犯有別，雙方已以30萬元達成和解，少女與家人願意原諒給與其自新機會，法官審結依強制性交罪判處宋有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑確定起2年內需向公益團體提供240小時義務勞務，本案還可上訴。

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