不擅拒絕...大三正妹宿舍內「睡褲上吊」當場亡！淪萬能助手陷絕望

▲湖南師範大學是大陸國家「世界一流大學和一流學科建設」高校。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南師範大學商學院的大三學生婷婷（化名），日前在寢室內用睡褲上吊自殺，等室友回來一切都晚了。實際上這已經不是她第一次輕生，上月5日婷婷就曾想從天臺跳下，而這深入骨髓的絕望在調查之下，逐漸浮出水面。

綜合陸媒報導，婷婷父母透露，女兒十分乖巧，2017年經歷高考失利後，頂著巨大的壓力復讀一年，最後分數提高120分成功考入湖南師範大學，如今沒想到在宿舍上吊自殺，讓他們難以接受。

▲婷婷十分乖巧，不擅長拒絕他人。（圖／翻攝自秒拍）

根據婷婷家屬的說法，壓垮女兒的原因其實與學院有關，是「人善被人欺」。原來，婷婷今年在輔導老師肖鵬的推薦下，擔任校團委副書記，然而這之後卻仿佛進入地獄，肖鵬每天都會下發任務，有時候吃飯時還會抱著電腦加班，經常忙到淩晨。

顯然這份忙碌讓婷婷有些吃不消，肖鵬把她當做是萬能助手，發任務時完全沒有一丁點客氣的感覺，用語多是「馬上」、「立刻」、「趕快」等字眼。由於同時間婷婷還要準備考會計證和報考研究生，巨大的壓力讓她曾向朋友抱怨「天天都很鬧心」，什麼事都是她負責，累、焦慮大概是她那個時候的狀態。

8月婷婷終於忍不住，主動找肖鵬說要辭職，但被回絕了，不擅長拒絕的她再次選擇堅持，9月她再次去氣質，但又是被一頓「教育」，說大家都不想幹都辭職，學生工作還怎麼做？善良的婷婷聽後很尷尬，感覺辜負了老師對自己的期望，於是再次選擇了堅持。

▲婷婷向朋友透露心境。（圖／翻攝自秒拍）

這個時候的婷婷無疑已經被道德綁架挾著前進了，就像是一個馱了幾千斤貨物的駱駝，雖然能力的確出眾，但已經累得奄奄一息。肖鵬10月5日又發來一堆任務，婷婷這次沒有像往常一樣趕緊回復「好的」，而是獨自走上天台，並將人民幣5000元轉給男友，但正是這一行為救了她。

男友隨後帶婷婷去找肖鵬，明確表示團副「誰愛幹誰幹去」，婷婷都因此產生輕生念頭，但沒想到肖鵬仍堅持要她留任，說再沒有合適人選。氣不過的男友直接帶婷婷，找學院高層說明情況，最後總算得以辭職，然而在商學院學生代表大會上，婷婷做了那麼多工作卻被肖鵬說成是落選學生。

家屬認為，婷婷是因為工作壓力太大、辭職遭拒絕最終走向絕路。目前學校已成立工作小組，配合處理相關事宜，具體情況正在核查。

▲婷婷和朋友的聊天記錄。（圖／翻攝自秒拍）

此事傳出後引發熱議，並登上微博熱搜，有知情網友留言稱「這個肖鵬，每一屆學生幹部都被他折磨過，他真的不配當老師，以肖鵬為恥」、「大名鼎鼎的肖鵬又出來害人了」、「原主是我室友高中朋友的妹妹，現在他媽公安局壓著女生的遺書和手機，逼著家長不簽學校免責協定就不給遺書！！他媽的原主就是因為被學校團委上面給的任務壓力大逼到自殺的，學校想免責？？？」。

也有不少網友怒斥，「在校學生在團委工作壓力大而自殺，真是太諷刺了」、「別封鎖消息了！學校請保留一點人性！」、「就想知道背後是不是還有別的事」、「已經好幾天了 封鎖資訊 學校真的沒有一點解釋嗎?」。

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