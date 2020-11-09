LIVE／5天增10例！全台確診數達578人　指揮中心14時說明

記者陳詩璧／台北報導

國內再增1例新冠肺炎病例！中央流行疫情指揮中心今（9）日下午2時將召開例行記者會，由醫藥應變組副組長羅一鈞主持並說明該案例情況。截至11月8日為止，全台確診為577例，今再增1例後，確診數爬升至578例，目前了解該例為境外移入個案，至於他從何地回國，狀況為何，將會在記者會上公布。

今日出席記者會人員有小兒專科陳映庄醫師和中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長。

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▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長說明疫情。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至11月8日為止，全台新冠肺炎確診者為577人，9日新增1例境外移入，讓全台確診數變成578人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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