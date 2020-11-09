拜登大將布林肯任白宮國安顧問呼聲高　他曾和蔡英文當面晤談

▲拜登、蔡英文。（合成圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美國總統大選由民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝出，但在野黨、特定媒體操作，總統蔡英文政府與民主黨關係不深，有「押錯寶」的狀況。對此，民進黨王定宇9日指出，在拜登的政策團隊中，布林肯（Antony J. Blinken）被視為白宮國安顧問第一人選，他在2015年時，曾經與蔡英文在國務院晤談超過1小時。

拜登在確定勝選後，已經著手籌組執政團隊，而在他的競選政策顧問團隊中，蘇利文（Jake Sullivan）和布林肯（Antony J. Blinken）二位是公認最有影響力的，可望在新政府內擔任高官。

王定宇表示，布林肯曾是拜登擔任副總統時的國安顧問，被視為白宮國安顧問第一人選。他說，時空回到蔡英文還沒有當選總統的2015年，他在那一年6月份訪問美國，團員中就有時任立委的蕭美琴，而吳釗燮則是民進黨部駐美代表。

王定宇指出，在2015年6月5日，蔡英文是史上第一個台灣的總統候選人進入美國國務院，當時晤談超過一個小時的對象，就是布林肯。

王定宇表示，美國是台灣外交關係的重中之重，建立跨黨派、多層次、多範疇的關係，對台灣的發展和安全非常重要，「那些瞎扯押寶、沒有民主黨管道的人，其實不見得是外行，他們只是為了一黨之私，想搞壞台美關係而已。」

▲美國前副總統拜登的高級外交政策顧問、前副國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

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