控賓州死人投票！川普律師：威爾史密斯阿公死2年還在投

▲朱利安尼認為，賓州的計票過程出現嚴重舞弊。(圖／達志影像／美聯社)



記者王佩翊／編譯

美國2020總統大選計票作業尚未結束，不過民主黨參選人拜登已經率先取得290票，超過270票的當選門檻，自行宣布當選。對手川普則是氣得牙癢癢，不僅指控此次選舉不公，更揚言採取法律戰，對敗選州提出訴訟。川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）更稱，賓州的計票遭到竄改，甚至有許多人已經死亡，卻仍然出現投票紀錄，他同時舉例好萊塢明星威爾史密斯的祖父，明明死於2016年，2017年、2018年月仍有他的投票紀錄。

根據CBS報導，川普的私人律師朱利安尼聲稱，有超過60萬張選票有疑慮，因此在這樣的情況下，川普是不會輕易認輸的。朱利安尼認為，成為拜登勝選關鍵的賓州，其計票結果遭到竄改。他在5日就提前趕往賓州監督開票過程，但他的團隊中卻有許多觀察員被阻止監督整個計票過程。

▲川普不肯承認敗選，堅持要打法律戰。（圖／路透）



朱利安尼指控，費城的「民主黨機器」竄改了計票，甚至保存了死者的選票，讓部分已經死亡的人出現投票紀錄。他聲稱，「在我看來，民主黨全國委員會有人發出通知，要求不讓共和黨的人查看那些郵寄選票。」然而朱利安尼雖提出種種指控，卻都沒有確切證據。

Up early working on PA.



@realDonaldTrump election night 800,000 lead was wiped out by hundreds of thousands of mail in ballots counted without any Republican observer.



Why were Republicans excluded?



Tweet me your guess, while I go prove it in court. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) November 8, 2020

川普原先在賓州領先，但是因為前所未有的大量郵寄選票，導致結果翻盤，朱利安尼在推特上聲稱，「如果不是因為腐敗，川普不可能失去領先優勢。」不過相關卻遭到推特貼上「此說法有爭議」的警示標語，

不僅如此，朱利安尼還在推特上指控「死者投票」的問題。他說，像是美國前職業拳擊手佛雷澤（Joe Frazier）2011年就已經離世，但直到2018年卻還有投票紀錄，而好萊塢明星威爾史密斯的祖父2016年就已經去世，但卻接連在2017年、2018年出現投票紀錄。

Just an example of how brazen the Philadelphia Democrat machine is.



Former heavyweight champion Joe Frazier voted in the 2018 election. He died on 11/7/2011!!!



Will Smith’s grandfather voted in 2017, 2018. He died in 2016.



I bet Biden dominated this group.



We will find out. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) November 8, 2020

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