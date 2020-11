控賓州死人投票！川普律師：威爾史密斯阿公死2年還在投

▲朱利安尼認為,賓州的計票過程出現嚴重舞弊。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

美國2020總統大選計票作業尚未結束,不過民主黨參選人拜登已經率先取得290票,超過270票的當選門檻,自行宣布當選。對手川普則是氣得牙癢癢,不僅指控此次選舉不公,更揚言採取法律戰,對敗選州提出訴訟。川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)更稱,賓州的計票遭到竄改,甚至有許多人已經死亡,卻仍然出現投票紀錄,他同時舉例好萊塢明星威爾史密斯的祖父,明明死於2016年,2017年、2018年月仍有他的投票紀錄。

根據CBS報導,川普的私人律師朱利安尼聲稱,有超過60萬張選票有疑慮,因此在這樣的情況下,川普是不會輕易認輸的。朱利安尼認為,成為拜登勝選關鍵的賓州,其計票結果遭到竄改。他在5日就提前趕往賓州監督開票過程,但他的團隊中卻有許多觀察員被阻止監督整個計票過程。

▲川普不肯承認敗選,堅持要打法律戰。(圖/路透)



朱利安尼指控,費城的「民主黨機器」竄改了計票,甚至保存了死者的選票,讓部分已經死亡的人出現投票紀錄。他聲稱,「在我看來,民主黨全國委員會有人發出通知,要求不讓共和黨的人查看那些郵寄選票。」然而朱利安尼雖提出種種指控,卻都沒有確切證據。

Up early working on PA. @realDonaldTrump election night 800,000 lead was wiped out by hundreds of thousands of mail in ballots counted without any Republican observer. Why were Republicans excluded? Tweet me your guess, while I go prove it in court.

川普原先在賓州領先,但是因為前所未有的大量郵寄選票,導致結果翻盤,朱利安尼在推特上聲稱,「如果不是因為腐敗,川普不可能失去領先優勢。」不過相關卻遭到推特貼上「此說法有爭議」的警示標語,

不僅如此,朱利安尼還在推特上指控「死者投票」的問題。他說,像是美國前職業拳擊手佛雷澤(Joe Frazier)2011年就已經離世,但直到2018年卻還有投票紀錄,而好萊塢明星威爾史密斯的祖父2016年就已經去世,但卻接連在2017年、2018年出現投票紀錄。

Just an example of how brazen the Philadelphia Democrat machine is.



Former heavyweight champion Joe Frazier voted in the 2018 election. He died on 11/7/2011!!!



Will Smith’s grandfather voted in 2017, 2018. He died in 2016.



I bet Biden dominated this group.



We will find out.