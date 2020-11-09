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ETtoday新聞雲歡慶9歲生日 獲獎不斷穩居新媒體NO.1

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▲▼ETtoday新聞雲9周年生日慶大合照。（圖／ETtoday行銷公關處）

圖說：ETtoday新聞雲9周年生日慶大合照。照片提供：ETtoday行銷公關處。

活動小組/綜合報導

東森新媒體今日（11/9）舉辦ETtoday新聞雲9週年暨東森寵物2週年生日慶，針對ETtoday新聞雲近期流量、粉絲數創新高，站穩新媒體霸主地位，東森新媒體董事長王令麟除感謝2,000萬粉絲支持，同時，更化身霸氣主廚，親自品嚐由台灣最強廚藝選秀節目《料理之王》選手準備的慶賀料理，並宣示未來會繼續努力，製作更多優質的節目和內容，陪伴民眾每一天！

▲▼東森新媒體董事長王令麟(左二)巧扮霸氣主廚與料理之王選手合影，圖中選手由左至右依序為游星淵(左一)、黃晶晶(左三)、施捷夫(左四)。（圖／ETtoday行銷公關處）

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圖說：東森新媒體董事長王令麟(左二)巧扮霸氣主廚與料理之王選手合影，圖中選手由左至右依序為游星淵(左一)、黃晶晶(左三)、施捷夫(左四)，照片提供：ETtoday行銷公關處。

王令麟表示，2020年對東森新媒體來說，是非常重要的豐收年。首先，根據牛津大學「路透社研究所」發布的數位新聞報告，ETtoday新聞雲已連續三年為台灣「網路媒體使用率」及「網路媒體信賴度」第一名。其次，9月榮獲第二十屆金峰獎「傑出企業」及「傑出領導人」獎；10月榮獲第十七屆國家玉山獎「傑出企業」及「最佳人氣品牌獎」之外，更值得驕傲的是，東森新媒體成為台灣首家獲得國家品牌玉山獎「傑出企業」及「最佳人氣品牌獎」首獎的新媒體公司，再再顯示ETtoday新聞雲已備受社會各界肯定，成為新媒體第一！

王令麟表示，ETtoday新聞雲創立至今，正面臨媒體產業產生劇變的時期，網路興起後，帶動社群、影音、直播崛起，媒體廣告轉向數位、戶外、互動科技，環境不斷在變，但ETtoday新聞雲一路走來，在全體同仁的努力下，始終不斷創新，已經成為台灣最創新、最具有影響力、最受信任，也最令台灣驕傲的全球華人新媒體，目前除了是新媒體第一，家外廣告更在台灣交通旅運量市佔高達69％。此外，東森新媒體今年因應疫情影響生活型態改變，更進一步攜手量子娛樂打造台灣首創廚藝選秀實境節目《料理之王》，讓大家可以在家也能輕鬆學做料理。

在ETtoday新聞雲9歲暨東森寵物2週年生日慶上，特別邀請《料理之王》選手參加，因到部落做愛心早餐偶爾會親自下廚的總裁王令麟則化身霸氣主廚現場品嚐和講評。其中，選手游星淵端出「九九同心，超出玉棋」的功夫菜，霸氣總裁直說不僅吉祥話滿分，口感也是一級棒。到場唯一女性選手黃晶晶，拿出緬甸傳統佳餚「手抓飯」，完整展現《料理之王》海涵各地飲食文化的精神。最後，台灣廚神阿發師之子施捷夫以九層塔搭配陳年白葡萄酒醋，祝福ETtoday新聞雲九九高升。選手們誠意十足，都成功收服霸氣主廚的胃，不僅讓王令麟豎起大拇指按讚，也讓ETtoday新聞雲的周年慶high到最高點！

回顧一路走來，ETtoday新聞雲始終秉持服務粉絲、讀者的精神，不斷研究並提供創新的內容和服務，2020年更抓緊時下年輕人的閱聽習慣，推出網路廣播Podcast，內容涵蓋買車買房、國際新知、社會新聞、軍事武器等內容，讓新聞雲的讀者隨時隨地都可以用「聽」的吸收新知。未來，東森新媒體會持續秉持「打造全球華人第一新媒體」的目標，抓緊每個潮流，推出符合潮流、閱聽眾需求的內容！

▲▼東森新媒體同賀9歲生日，東森新媒體董事長王令麟勉勵ETtoday新聞雲員工繼續努力，以感謝粉絲的支持。（圖／ETtoday行銷公關處）

圖說：東森新媒體同賀9歲生日，東森新媒體董事長王令麟勉勵ETtoday新聞雲員工繼續努力，以感謝粉絲的支持，照片提供：ETtoday行銷公關處。

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