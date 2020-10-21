輟學北上「替小女友慶生」…國中少年失聯睡公園！警靠1張照片找到他

▲小智為替女友慶生輟學離家，獨自一人前往台中，警方靠著一張照片終於找到他。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名就讀國中的少年小智（化名）為了替女友慶生，竟輟學離家，獨自一人北上台中，隨後即一直在台中逗留，平時露宿公園、或在超商度過漫漫長夜；家長遍尋不著孩子心急如焚，急忙報警求助。少年警察隊獲悉後積極協尋，最終透過IG一張照片在台中某公園中找到小智，終於讓父母放下心中的大石。

警方初步調查，就讀國中的少年小智平時熱愛線上遊戲，9月初時還透過網路結識年齡相仿的少女，兩人進一步交往成為男女朋友；10月上旬，小智因得知女友生日將至，便輟學前往漁港做粗工，就是為了籌錢買生日禮物給女友。父母得知小智未到校上課後相當憤怒，狠狠責難了他一頓，但當時小智並未告知緣由。

在女友生日的前一天，小智不告而別，獨自搭乘自強號列車北上前往台中，還與女友一起慶生，並親手將生日禮物交給她；但慶生結束後，小智因不滿遭到父母責罵，便負氣逗留台中，平時晚上就露宿街頭、公園，或是前往附近超商打發長夜。家長發現小智離家後焦急萬分，遍尋不著下只好向警方報案求助。

▲小智在未告知父母情況下買票北上，隨後一直逗留台中，平時露宿街頭、公園，或到超商過夜。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市警局少年警察隊獲報後積極協尋，並訪查小智的同學、好友等情資，但尋遍整個高雄都未見小智身影。就在警方一籌莫展之際，19日晚間案情終於迎來曙光，警方搜尋小智IG，赫然發現他在限時動態PO了一張公園照，經透過圖片搜尋比對後，確認照片中地點為台中市某公園，立即聯繫台中警方前往現場查看，果真發現小智在公園裡滑手機，當即將他帶回。

在找到小智後，少年隊警方第一時間通知媽媽，惟小智爸爸外出工作，媽媽隻身一人無法前往台中，警方得知後立刻連夜驅車北上將小智接回，護送他返家與父母團圓；小智這時終於才說出離家原因，媽媽聞言後也難過地掉下眼淚。警方表示，近2年來，18歲以下失蹤人口尋獲率接近100%，本案小智因貪玩網路遊戲而影響學業、生活，當家長發現、需要協助時，可聯繫少年警察隊，警方將視個案及時處理，或提供可行之解決方案。