二、三季空汙費率環保署想調降　林淑芬批「慷人民之慨圖利業者」

▲張子敬（左）表示， 空汙費率還在研商階段。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

行政院日前核定109年至112年空氣汙染防制方案，PM2.5細懸浮微粒全國年平均濃度，要降到每立方公尺15微克，但原本是109年應達成目標，結果延後3年。民進黨立委林淑芬批，環保署根本無心作為，且還「慷人民之慨，圖利業者」。

立法院衛環委員會今（9 日）邀請環保署報告未來空品改善作為、非法事廢流竄改善方案，並審查廢清法及噪音管制法修正草案。林淑芬質疑，空氣汙染防治方案延後，但是看不清楚肺癌發生率高？全國抱怨空汙嚴重時，卻沒看到環保署拿出積極方案，反而用時間換取空間，一點都不積極，只好將目標年限從109年改至112年，看出來環保署無心要做。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林淑芬接著批，延後就算，還調降空汙費，質疑到底是在慷誰之慨？如想要調降固定汙染源空汙防制費，修正草案提到有「季節差別費率」，雖這是對的方向改革，卻有問題，第一、四季要調升，二、三季調降，春天、冬天嚴重時提高1到2.5元，夏、秋天要減少1至2元，最毒的揮發性有機化合物，一、四季提高5元，二、三季減少5.5元。

林淑芬說，不能接受的點是夏天監測值較低，環保署認為空污狀況不嚴重所以要調降，但夏天空汙不嚴重，並不是廠商做好，而是受惠於大自然條件（大氣擴散），廠商也沒加強防治、減少排放，甚至夏天、秋天排放量都比冬天還多出5000公噸，「憑什麼幫廠商減少空汙費」，一點也不公平。

▲林淑芬批環保署根本無心作為。（圖／記者屠惠剛攝）



林淑芬表示，環保署2018年委外報告，考量社會健康成本細懸浮微粒指標，要讓廠商有效率防治要「以價制量」，讓他們有意願更新設備，不能仰賴大自然，廠商絕對有內部成本，不能外部化的法律責任，就是得自己花錢投資防治設備，讓汙染物少排，這份報告也提，空汙費率應提高至4至6倍，才能真實反映成本。

林淑芬強調，就算空汙費無法調漲這麼多，也要確認防治成本不能比繳交空汙費還要貴，質疑空汙費便宜，防治成本貴，會有改善設備誘因？乾脆大家空汙費便宜繳一繳，也不願意更新設備，最後責任又丟給社會承擔，怒轟根本是「拿人民健康，慷人民之慨，圖利業者」，絕對反對調降。

環保署張子敬回應，預告都在研商，草案提出不願意是為了要多跟廠商收錢調高費率，又希望空汙季跟一般季節有差別，才會一調一降，將誘因拉大，目前都還在研商階段，各界意見都會參考。