美選折射民粹主義　陸學者：美國或將出現下一個川普

▲川普連任之路中斷。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

中國社科院台灣研究所副研究員鍾厚濤6日表示，今年的美國大選折射出美國政治的兩個特點，一是極化政治，二是民粹主義。從川普仍能收獲大量選票的事實來看，美國正經歷民粹主義情緒上升、保守主義浪潮回歸的過程，「若以上特點持續發酵，美國未來或將出現下一個川普。」

他解釋，「極化政治」體現在今年美國選民的投票目的，由以往的「支持誰」變為了「反對誰」。兩派的觀點分歧明顯，而且呈現出極端化的特點，「美國大選的特點或將在下一任美國政府的對外政策上有所體現，或將推動反全球主義的產生。」

至於民粹主義，鍾厚濤提到，主要體現在川普獲得的選票數量上，可以達成共識的是，川普任內多次出現重大失誤，引以為傲的經濟領域成果也在疫情期間所剩無幾。

▲拜登宣布贏得大選。（圖／路透）

儘管如此，川普仍收獲大量選票。因此，鍾厚濤認為，美國正經歷民粹主義情緒上升、保守主義浪潮回歸的過程，「若以上特點持續發酵，美國未來或將出現下一個川普。」

至於兩人對外政策的差異，鐘厚濤指出，拜登政府的對華政策建立在管控分歧、限制衝突的基礎上，因此其任下的中美互動可能較為穩定的，然而在大方向上，美國將延續其對「世界第二」的一貫態度和策略，對華進行戰略性遏制，「不論是誰上台，中美關係都不會發生實質性的變化。」