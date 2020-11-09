美選折射民粹主義　陸學者：美國或將出現下一個川普

▲川普連任之路中斷。（圖／路透）
記者曾俊豪／綜合報導
中國社科院台灣研究所副研究員鍾厚濤6日表示，今年的美國大選折射出美國政治的兩個特點，一是極化政治，二是民粹主義。從川普仍能收獲大量選票的事實來看，美國正經歷民粹主義情緒上升、保守主義浪潮回歸的過程，「若以上特點持續發酵，美國未來或將出現下一個川普。」
他解釋，「極化政治」體現在今年美國選民的投票目的，由以往的「支持誰」變為了「反對誰」。兩派的觀點分歧明顯，而且呈現出極端化的特點，「美國大選的特點或將在下一任美國政府的對外政策上有所體現，或將推動反全球主義的產生。」
至於民粹主義，鍾厚濤提到，主要體現在川普獲得的選票數量上，可以達成共識的是，川普任內多次出現重大失誤，引以為傲的經濟領域成果也在疫情期間所剩無幾。
▲拜登宣布贏得大選。（圖／路透）
儘管如此，川普仍收獲大量選票。因此，鍾厚濤認為，美國正經歷民粹主義情緒上升、保守主義浪潮回歸的過程，「若以上特點持續發酵，美國未來或將出現下一個川普。」
至於兩人對外政策的差異，鐘厚濤指出，拜登政府的對華政策建立在管控分歧、限制衝突的基礎上，因此其任下的中美互動可能較為穩定的，然而在大方向上，美國將延續其對「世界第二」的一貫態度和策略，對華進行戰略性遏制，「不論是誰上台，中美關係都不會發生實質性的變化。」
中評智庫基金會6日與北京聯合大學台灣研究院舉辦「美國大選後的兩岸關係」研討會，邀請7位兩岸關係和中美關係領域專家學者，研討美國新一屆政府對華政策走向、選後美台互動新方向、兩岸關係面臨的問題與挑戰以及兩岸關係穩定發展的機會與前景等議題。