台灣重回歐巴馬「中美框架下」　陸學者：台美或達成新的經貿協議

▲拜登與習近平2012年一同出席中美省州長會面。（圖／達志／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

中國社會科學院台灣研究所科研處副處長張華6日指出，隨著拜登上台，民主黨政府或將通過模糊化對台政策，將台灣議題的戰略地位，由跟中美關係並行的「雙軌政策」，重新轉回奧巴馬時期「中美關係下的台灣問題」。此外，民主黨政府上台或將促成美台達成新的經貿協議。

中評智庫基金會6日與北京聯合大學台灣研究院舉辦「美國大選後的兩岸關係」研討會，邀請7位兩岸關係和中美關係領域專家學者，研討美國新一屆政府對華政策走向、選後美台互動新方向、兩岸關係面臨的問題與挑戰以及兩岸關係穩定發展的機會與前景等議題。

張華表示，可以從經度和緯度兩個視角入手，分析美國大選背景下的中美台三方關係，所謂的緯度角度，就是美國、大陸和台灣三個領域。可以預見的是，美國將繼續在話語上堅持一中政策。

▲學者認為台灣問題將重回歐巴馬時期的「中美關係」框架下。（合成圖／新華網、ETtodayy資料照、路透）



他指出，拜登上台，民主黨政府或將通過模糊化對台政策，將台灣議題的戰略地位，由跟中美關係並行的所謂「雙軌政策」重新轉回奧巴馬時期「中美關係下的台灣問題」。

張華推論，在政治方面，美台高層互訪或將減少，公開展現美台關係的行為可能會有所節制，但支持台灣參與國際組織的力度或將增加；軍事方面，對台軍售將繼續下去；經濟方面，民主黨政府上台或將促成美台達成新的經貿協議。

此外，兩岸關係的結構性矛盾和基本關係不會變化，甚至台灣的政治會進一步激化。張華指出，經度即從時間角度縱向分析三方關係變化，「接下來值得關注的是，蔡英文將以何種方式向美國新一屆政府表示祝賀，以及美國新一屆政府將以何種方式接待2021年蔡英文的過境。」