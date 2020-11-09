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學生稱她B博士　拜登妻子吉兒進白宮後想繼續教書

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▲▼ 美國前副總統拜登夫人吉兒（Jill Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國前副總統拜登夫人吉兒（Jill Biden，右）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者周世惠舊金山8日專電

「讓你的熱情成為你的工作」，即將成為美國第一夫人的吉兒．拜登以這句話註解她對教育工作的熱愛，除支持丈夫的政治生涯，她擁抱教師身分、捍衛家庭，刻畫女性新形象。

「B博士」（Dr. B）是學生對吉兒．拜登（Jill Biden）的稱呼，在民主黨候選人、前副總統拜登（Joe Biden）打贏2020美國總統大選前，吉兒是第一個擁有全職教師工作的美國第二夫人，而那也成為拜登競選時的亮點之一，作為拜登的競選分身，她能站上演講台對群眾侃侃而談學生與教育政策。

2018年5月她以前第二夫人和現任教師身分在加州史丹佛大學演講時，引述13世紀波斯詩人魯米（Rumi）的詩句「讓你的熱情成為你的工作」（Let the beauty of what you love be what you do.）鼓勵年輕世代要點燃心中的熱情，「從事所愛、樂在工作」。

▲▼ 美國前副總統拜登夫人吉兒（Jill Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

69歲的吉兒從事教育工作逾30年，從高中老師開始，自2009年起在北維吉尼亞社區學院（Northern Virginia Community College）擔任英文教師至今。兩年制的社區學院通常是給不直接念大學或家境困難學生就讀的學校，受教兩年後轉學到四年制大學或直接就業。

吉兒說她的學生有很多是移民、難民，在教育工作中她能協助許多社會上情況困難的孩子及年輕女性從知識找到力量和自信，幫助他們走向成功的道路。

「如果我們進了白宮，我還想繼續教書」，今年8月吉兒接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時說，「那很重要，我希望人們重視老師、老師的貢獻，並提升教師專業」。

在43年多的婚姻生活中，吉兒是拜登最佳的隊友，也是低調的政治妻子，在支持拜登的政治生涯之餘，她堅持擁抱自己的教師身分、保護家人。

在今年大選競選期間，共和黨籍總統川普在與拜登進行最終場電視辯論會時鎖定拜登兒子韓特（Hunter Biden），多次指控他涉及中國與俄羅斯的不道德商業行徑。

對於次子被大選波及，吉兒受訪時說，「川普可以攻擊拜登，但不該是我的孩子」，她強調不會反過來說川普的壞話，否則她就跟川普一樣。

▲▼ 美國前副總統拜登夫人吉兒（Jill Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

「護家」性格強烈的吉兒小時候就有為妹妹挺身而出的事蹟，她勇敢地去敲霸凌者的家門，一拳打到對方男孩臉上，說出「不准你再對我妹妹講不好聽的話」。

敢愛敢恨的吉兒，在上大學期間已歷經一次結婚、離婚。根據紐約時報，拜登比吉兒大9歲，兩人相遇時，拜登是德拉瓦州（Delaware）聯邦參議員和單親爸爸，他第一段婚姻的妻子駕車載著3個孩子在耶誕節前夕採購出車禍，讓他失去妻子和13個月大的愛女，留下兩個兒子。

吉兒與拜登約會後的內心觸動是「遇到紳士」，不過，拜登求了5次婚，吉兒才點頭；她擔心公眾的鎂光燈焦點、如何聚焦她自己的專業，以及怎樣才能加入一個破碎的家庭。

吉兒說自己是「先愛上拜登前一段婚姻的兩個男孩」，1977年兩人結婚，1980年當她知道肚子裡懷了寶寶時，兩個兒子陪她一起去買驗孕棒，她告訴他們可以替寶寶取名字，1981年女兒出生，命名為艾希莉（Ashley Biden）。

當時拜登每天搭火車通勤，往返華府與德拉瓦州威明頓（Wilmington）郊區的家；吉兒除了當媽媽、教書，還修了兩個碩士學位，最後取得教育博士，毅力驚人。

▲外媒預測，2020美國總統大選最終由拜登勝出。（圖／路透）

出生於新澤西州（New Jersey）、成長於賓州的吉兒講話時有一種獨特拉長的口音，她保持纖細修長的身材、顯露堅定的自持力與活力。

她曾在選戰影片中，把蛋糕砸到團隊新聞發言人的臉上；她當第二夫人第一次搭乘空軍一號時，讓自己橫躺塞在機艙座位上方的行李櫃，大出眾人意表。

面對工作夥伴，她展現幽默；面對群眾，她必須理性；但身為拜登的伴侶，一起度過家庭生活的高低起伏，她顯得感性。

提過像是瓷器破碎了再拼湊回來，2015年失去罹癌的長子波伊（Beau Biden），吉兒坦言，「你不可能失去一個孩子還保持完整」。46歲離世的波伊生前希望父親拜登能角逐美國總統，現在這個願望已經實現，歷經喪子之痛的拜登夫妻即將成為白宮的新主人。

「吉兒比我更了解我自己」，在媒體問到婚姻的秘密是什麼時拜登回答，「我疼愛她，這聽起來很愚蠢」，但「看著她，我仍然怦然心跳」。

拜登常在公眾場合介紹自己是吉兒．拜登的丈夫，就像即將成為「第二先生」的任德龍（Doug Emhoff），也常說自己是加州聯邦參議員、副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）的丈夫；在「以妻為貴」的白宮組合，愛與韌性是這組正副元首家庭共享的價值觀之一，並獲得此刻多數美國人認同。

誠如吉兒說的，「團結在一起，我們可以做任何事」是未來美國社會融合需要的新氣象，兩個多月以後，這位擁有全職教師工作、受人尊敬的第一夫人可望扮演關鍵角色。

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