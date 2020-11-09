AIT臉書遭「川粉」出征　國安局證實：機器人帳號部分來自中國大陸

▲國安局長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

美國總統大選由民主黨籍拜登當選，但美國在台協會（AIT）官方臉書在美國大選期間，湧進不少「川粉」洗版攻擊。外交部表示灌爆AIT臉書的是機器人帳號，國安局長邱國正9日在立法院備詢時則證實，已掌握到部分來自境外的異常帳號，且部分來自中國大陸。

對於美國在台協會（AIT）官方臉書遭「川粉」洗版，外交部8日表示，留言攻擊不少出自機器人帳號，目的在於利用美國國內選舉來製造台美間的矛盾或國內的混亂。另外，外交部也譴責部分惡意網民及特定政治人物利用美國的國內選舉來離間、破壞台美關係的行為。

國安局長邱國正9日在立法院外交國防委員會備詢時，國民黨立委溫玉霞詢問，外交部稱灌爆AIT臉書的是機器人帳號，目的是要製造台美矛盾，國安局有無掌握網軍是哪裡來的？邱國正表示，目前已掌握到部分異常帳號，至於帳號哪裡來？邱回應，只知道是境外，到底是哪個粉，要再看是哪裡來的，大部分是機器人帳號。

民進黨立委王定宇質詢時也詢問，美國大選期間出現很多帶風向的帳號，「這一波攻勢，是否跟之前WHO秘書長譚德塞遭到網軍攻擊一樣，當時國安單位掌握很多是來自中國」，對此，邱國正證實，中國大陸確實是來源之一。