對岸持續對台施壓加速統一進程　蘇貞昌：台灣一定寸步不讓

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統大選由民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝出，陸委會主委陳明通表示，中共對台政策不會受美選影響，將持續對台施壓加速統一進程。對此，行政院長蘇貞昌9日表示，對岸作為一個大國，應對世界負起責任，才是大國應有的格局，台灣一定寸步不讓，堅持國家主權。

陳明通上午表示，中共對台政策不會受到美大選影響，將持續對台灣施壓，加速操作統一進程，並加大操作「經社促統」「以統逼和」作為，逼迫我方接受「一中」政治框架。

對此，蘇貞昌受訪表示，對岸作為一個大國，應該對世界負起責任作出貢獻，這才是大國應有的格局，尤其人口那麼多又發生那麼多事，如果把國家力量用來照顧國民，相信對中國人是最好、最應該的。

蘇貞昌說，大陸卻把力量用很多武器來擾動區域和平，非常不必要，尤其台灣一直以善意與和平，在這塊土地上照顧國民，我們面對世界和平、區域和平作出貢獻；不過，我們同樣會保護國家主權，保護2300萬人民，任何想要併吞我們，想要對主權安全有危害，我們一定寸步不讓，一定會堅持台灣國家主權。

蘇貞昌表示，今天香港被併吞後，即便承諾50年不變，結果馬照跑、舞照跳，結果看到青年學生被警察追著跑，結果看到各地都是受港版國安法逮補追殺，台灣人看了就知道大陸就算增加武統力量，台灣人一定會維護自己的自由民主開放，絕對寸土不讓。

同時，蘇貞昌也呼籲，希望台灣全體國民、朝野政黨，基於對台灣這塊土地的熱愛，跟自己自由民主開放的生活，要團結努力，不要對外不能團結分歧，就會被別人滲透，被人看不起。

▼陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

