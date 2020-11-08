當我盤子R！她買iPhone12Pro月租1599…晚5天竟價差7800元

▲有民眾預購iPhone 12 Pro，事隔5天後竟價差7800元。（圖／記者洪聖壹攝）



記者鄒鎮宇／採訪報導

iPhone每天推出都會興起預購潮，有民眾比價後覺得攜碼價格優惠，便到某電信支付訂金，簽下1599元月租的iPhone12Pro 128G 手機0元合約，沒想到事隔5天再看，同方案手機256G的價格變為0元，一來一往差了7800元，讓她氣到不行。

該名民眾表示，她10月23日攜碼付訂金，簽下1599元48個月的合約，由於升級到256G容量需額外再補7800元，因此她直接選擇以0元的價格在首發日拿到iPhone12Pro 128G。

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沒想到，她使用新機後推薦給朋友，於10月28日一起查看續約方案時，才發現同間電信竟將1599元48個月手機0元的方案，搭配iPhone12Pro 256G，讓當初只有128G可選的她氣到不行，只差了短短5天卻少了7800元，「這就是我第一次搶iPHONE首購的慘痛經驗」。

▲▼該電信iPhone12Pro的方案，只隔5天變差7800元。（圖／記者鄒鎮宇翻攝）



對此，通訊業者表示，直營門市通常會有業績壓力，蠻大機率是搶客人才價降，但目前全台iPhone12Pro都缺貨，整個市場都在找貨；此外，第一波預購時，有人還會加價3000元至5000元販售，價格浮動的區間非常大。

據了解，目前iPhone12 Pro Max/12 mini第二波預購已開始，各家電信都在官網上開放預購以及搭配5G方案，民眾還需多加比對，才能買到最划算的方案。

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