　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

當我盤子R！她買iPhone12Pro月租1599…晚5天竟價差7800元

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲iPhone 12公開。（圖／記者洪聖壹攝）

▲有民眾預購iPhone 12 Pro，事隔5天後竟價差7800元。（圖／記者洪聖壹攝）

記者鄒鎮宇／採訪報導

iPhone每天推出都會興起預購潮，有民眾比價後覺得攜碼價格優惠，便到某電信支付訂金，簽下1599元月租的iPhone12Pro 128G 手機0元合約，沒想到事隔5天再看，同方案手機256G的價格變為0元，一來一往差了7800元，讓她氣到不行。

該名民眾表示，她10月23日攜碼付訂金，簽下1599元48個月的合約，由於升級到256G容量需額外再補7800元，因此她直接選擇以0元的價格在首發日拿到iPhone12Pro 128G。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，她使用新機後推薦給朋友，於10月28日一起查看續約方案時，才發現同間電信竟將1599元48個月手機0元的方案，搭配iPhone12Pro 256G，讓當初只有128G可選的她氣到不行，只差了短短5天卻少了7800元，「這就是我第一次搶iPHONE首購的慘痛經驗」。

▲▼當我盤子R！買iPhone12Pro月租1599…晚5天價差7800元。（圖／記者鄒鎮宇翻攝）

▲▼該電信iPhone12Pro的方案，只隔5天變差7800元。（圖／記者鄒鎮宇翻攝）

▲▼當我盤子R！買iPhone12Pro月租1599…晚5天價差7800元。（圖／記者鄒鎮宇翻攝）

對此，通訊業者表示，直營門市通常會有業績壓力，蠻大機率是搶客人才價降，但目前全台iPhone12Pro都缺貨，整個市場都在找貨；此外，第一波預購時，有人還會加價3000元至5000元販售，價格浮動的區間非常大。

據了解，目前iPhone12 Pro Max/12 mini第二波預購已開始，各家電信都在官網上開放預購以及搭配5G方案，民眾還需多加比對，才能買到最划算的方案。

►全新小黑瓶砍價近2000元！

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
男友那邊沒洗過！她一推「起司屑狂掉」…往下看崩潰哭了
二女兒Lily追星楊丞琳「後台合照」　小S回應笑翻網
男友派人扮長輩提親！她結婚完知自己是「第5任妻」崩潰
兄弟6亞...網刷一排「安心亞」！主場被3隊拋彩帶
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

當我盤子R！她買iPhone12Pro月租1599…晚5天竟價差7800元

大雨夜襲北北基16°C變天！空污「大規模惡化」　準艾陶接力灌水彈

「做自己」成為熱門關鍵字！釐清「責任圈」：沒人可以替你負責

快訊／統一獅奪冠！統一「慶祝優惠」第一波出爐：連3天滿千送百

超瞎婚禮接待！收完紅包暗示「位子不夠」...網怒：下次結婚再去

好市多螃蟹驚見「綠色蟹膏」！詭異青醬繞蟹黃…營養師回應了

白宮易主與美溝通「暫緩萊劑美豬進口」？　陳時中：目前沒打算

正妹藥師身材超神！網驚「根本Julia」本人現身…藏身藥局曝光

遭潑糞停業3週　「保護傘」11日重啟：打擊只會令我們更茁壯

未結帳先開來吃！她曝「超市奇景」直批偷竊　網兩派：國外很正常

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

愛女不孕...51歲嬤「借肚」懷親孫 任代理孕母幫圓夢：替妳建立個家

蕭亞軒親自為狗下廚！黃皓眼讒：我的呢？　因毛小孩受傷操碎心…男友溫暖抱抱安撫

王瞳自曝與艾成新婚3個月「還是單身」　學習當蔡太太：「姓艾」聽起來怪怪的XD

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

哈士奇「聲帶遭割」仍奮力顧家　氣音長嚎示警...媽淚：好心疼

當我盤子R！她買iPhone12Pro月租1599…晚5天竟價差7800元

大雨夜襲北北基16°C變天！空污「大規模惡化」　準艾陶接力灌水彈

「做自己」成為熱門關鍵字！釐清「責任圈」：沒人可以替你負責

快訊／統一獅奪冠！統一「慶祝優惠」第一波出爐：連3天滿千送百

超瞎婚禮接待！收完紅包暗示「位子不夠」...網怒：下次結婚再去

好市多螃蟹驚見「綠色蟹膏」！詭異青醬繞蟹黃…營養師回應了

白宮易主與美溝通「暫緩萊劑美豬進口」？　陳時中：目前沒打算

正妹藥師身材超神！網驚「根本Julia」本人現身…藏身藥局曝光

遭潑糞停業3週　「保護傘」11日重啟：打擊只會令我們更茁壯

未結帳先開來吃！她曝「超市奇景」直批偷竊　網兩派：國外很正常

白宮變天！蔡英文轉推特賀拜登當選　國民黨盼：強化台美夥伴關係

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

生活熱門新聞

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

快訊／統一獅奪冠！第一波出爐：連3天滿千送百

送餐到摩鐵！外送妹「硬著頭皮上樓哭了」

未來人KFK破功！預言「川普連任」遭打臉

婚宴傻見「炸雞腿上桌」　內行：屌打速食店！

老闆不准假！象迷「掰了15年工作」

好市多螃蟹驚見「綠色蟹膏」！營養師給答案

「外送1杯飲料」地址卻假的　路人曝暗黑原因

妹子夾髮捲趴趴走　網轟：醜又沒禮貌

泰國僑生入伍　成績掛蛋遭退訓

艾陶最快明生成　一周雨區出爐

逛全聯驚見「稀有神級口罩」比實名制便宜！

正妹藥師身材超神！本人現身…藏身藥局曝光

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

川普宣言：我贏得了總統大選

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

楊丞琳「摔下高台」後首露面　無預警宣布：我單身！

拜登當選了　284票突破門檻

獨／鍾明軒爆2年前放鳥節目！

韓天后被爆「碩士論文99％抄的」

快訊／鍾明軒道歉：我後悔了

為何1人通勤「秒選休旅車」　他揭2原因！

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

快訊／統一獅奪冠！第一波出爐：連3天滿千送百

拜登宣布當選「世界將發生十大改變」

4汪跟美女合照燦笑　換爸秒嫌棄

王彩樺17歲女「顏值爆表」正面曝光！網暴動認岳母

楊丞琳唱到「泣不成聲」！　下台一看李榮浩傳3字...傻眼了

更多

最夯影音

更多
薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！
《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面