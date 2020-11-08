徹夜狂歡滿地酒瓶菸蒂...奧客嗆民宿又留負評　業者硬起來提告！

▲這群客人一夜狂歡後，現場杯盤狼藉、滿地垃圾。（圖／翻攝民宿臉書）

記者白珈陽／南投報導

南投縣日月潭一家峇里島風格的民宿，10月下旬接待16位客人，然而這群人除通宵喧鬧到隔日清晨5時許，期間不聽民宿老闆規勸，反嗆「不然去報警啊」，翌日早上民宿管家準備早餐時，竟看到現場杯盤狼藉，酒瓶菸蒂丟滿地，甚至這群房客退房後，還馬上在網路留下負評，讓老闆相當無奈。事隔近半月，民宿希望對方撤下負評，卻始終等不到對方善意回應，決定控告妨礙名譽。

梁幸民宿老闆表示「以前曾有黑道大哥入住，也不會這麼不講理」，在發現對方給了負評後，期間不斷與其溝通，但迄今都被已讀不回，而民宿回應惡評的原意，是希望想來徹夜狂歡辦趴的朋友，明白這裡真的不適合All Night Party，不過等了近半個月都等不到對方善意回應，因此決定提告。

▲▼該民宿走峇里島風格，環境優美。

這起事件發生於10月24日，有對父母為了幫滿周歲的小孩慶生，請來13個同事、朋友共16人，包下整棟6個房間，當晚這群人喝酒喧鬧到早上，垃圾、菸蒂隨手亂扔、自行烹煮後也沒收拾，梁姓老闆委婉提醒要降低音量時，反被惡言相向，「不然去報警啊」，因不想引起不必要的意外，只好任由喧鬧，他也就跟著徹夜未眠。

梁老闆說，隔天一大早，民宿管家見到現場慘狀驚訝脫口而出「啊~你們都沒整理喔！」，竟然被客人告狀「態度不佳」、「看到他就一肚子火」等語，管家認為辛苦工作養家，還要這樣被糟蹋與侮辱，心灰意冷，當天哭著說要離職不做了，雖然後來是由房客自行整理環境，但傷害已經造成。

▲民宿管家見到現場慘狀驚訝脫口而出「啊~你們都沒整理喔！」，竟然被客人告狀「態度不佳」、「看到他就一肚子火」。

這群人退房時還嗆聲，要叫16個人上網留負評，果然下午就出現1篇，提到「態度惡劣」、「環境髒亂」，過了幾天繼續第2篇攻擊，梁把住房需知傳line給訂房者，希望轉達給留言者撤銷負評，但一直已讀不回，他認為不能再忍氣吞聲，於是兩周後將過程po上臉書澄清，只因不甘辛苦經營15年的商譽被抹黑。

梁說，經營民宿這麼久，最大的收穫就是認識很多朋友，更有入住50幾次的老主顧，每次都邀請他們到台北玩，他認為，不是服務業就該吞下所有不合理，希望這群客人下次能先看好並遵守「住宿需知」，享受美好的假期，且不會影響其他辛苦的旅宿同業。

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