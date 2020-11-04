新竹虐貓閻王組團「無限循環領貓虐殺」　法官重判2魔頭6個月

記者陳凱力／新竹報導

新竹彭姓男子以殘忍手法連續虐殺多貓，經檢警調查後，再揪出彭的友人儲姓男子與他組成「殺貓二人組」，兩人前後用機車大鎖打死浪貓棄屍，又領養貓咪然後共同以棍子毆貓，直到貓咪嚇得跳進馬桶，二人竟冷血的看著貓咪抽搐而死，至少有6隻貓咪遭到變態虐殺。新竹地院依動物保護法將二人判刑6月且不得緩刑，併科罰金25萬及20萬元。

彭男從2019年中，陸續向各處收容所領養了幾隻浪貓施虐，他將貓咪從高處用力丟下、或拿單柄鐵鍋從頭部砸下、甚至以螺絲起子穿進貓掌，彭男還將各種變態虐貓的過程拍下留做紀念。

▲有新竹「虐貓閻王」之稱的彭男與同夥儲男一起組成虐殺團，四處領養貓回去施虐。（資料圖／記者陳凱力攝）

彭男落網後，檢警又進一步發現他們有個「志同道合」的網路群組，其中一名儲姓男子與彭頻繁聯絡，兩人曾經一起在新竹地區用機車大鎖攻擊流浪貓後再隨意棄屍，之後再去領養新的貓咪回來，週而復始、源源不絕的將領養做為貓咪來源。而被領養回家的幼貓也被鐵鍋敲頭、螺絲起子穿掌、用力拋飛等不同的變態手段施虐致死。

彭、儲2男均坦承犯行，法官認為2人明知任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，仍基於違反《動物保護法》，單獨或共同為以下之傷害、虐待方式，致使貓咪死亡，各依法判刑6月，不得緩刑，併科罰金25萬元及20萬元。

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