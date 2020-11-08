竹科特斯拉充電站起火　柵欄內冒大白煙！網：日本露天足湯？

記者陳凱力／新竹報導

新竹科學園區的科技生活館傍晚發生特斯拉充電站短路，充電站冒出陣陣白煙，附近民眾嚇壞，趕快打電話向119求救，消防人員向台電反映切斷電源，火煙才漸漸停止。



▲竹科科技生活館的特斯拉充電站傍晚發生小火警。（圖／網友Stark Wu提供。）

消防局表示，傍晚將近5點時接獲報案，在竹科生活館的特斯拉充電站冒出白煙，人員抵達現場，緊急通報台電切斷電源，並出動水線降溫，由於火勢只侷限在變電箱，並未向外擴散，滅火後也發現變電箱內部零件有燒毀情形。

消防人員說，過去沒有遇過這種情形，懷疑可能是短路引起，不過詳細結果，還是要等特斯拉公司調查，由於當時並未有車輛在充電，因此也未造成其他車損。

▲消防人員緊急向台電請求切斷電源後災情即控制住，並未讓災害擴大。（圖／翻攝新竹爆料公社）

有網友將冒煙的畫面傳到各大社團引起討論，有網友覺得「很危險」、「快移車」，也有不少網友開玩笑說「以為這裡有溫泉」、「日本的露天足湯」、「地熱谷」...

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