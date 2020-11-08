娃娃機店樓上是賭場！15警拔槍衝入喊：不要動...美女荷官嚇傻

記者陳以昇／新北報導

新北市中和警分局日前接獲舉報，指稱轄區有德州撲克賭場，警方明查暗訪，鎖定一處夾娃娃機店，經多日埋伏跟監，發現進出人員複雜，門口還有多支監視器，趁守門人員開門之際衝進賭場，將負責人、員工及賭客共22人逮捕，現場查扣賭具及籌碼155萬、賭資25多萬元，訊後依賭博罪及社維法移送偵辦。

▲德州撲克賭場躲娃娃機店，警拔槍衝進，美女荷官發牌嚇傻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

7日凌晨12時許，新北市中和區新生街上一家夾娃娃機店，即便夜深仍有不少人進出，這處就是日前遭到舉報，裡頭有德州撲克賭場的隱身之處，警員先假扮顧客投幣夾娃娃，在旁埋伏的警員按兵不動等待信號，就在守門的工作人員開門之際，大批警員衝進二樓賭場。

▼警方移送賭場負責人及女荷官 。（圖／記者陳以昇翻攝）

「不要動！趴下」，正在發牌的35歲朱姓女荷官當場嚇得不知所措，警方控制現場後，逮捕29歲潘姓負責人、3名員工，以及賭客17人，查扣德州撲克牌等賭具及監視器鏡頭、主機等相關扣案證物，賭資現金新台幣25萬餘元、賭資籌碼155萬餘元、抽頭金1萬餘元，訊後將負責人潘男等5人依賭博罪移請新北地方檢察署偵辦，另賭客簡男等17人則依社會秩序維護法移請裁罰。

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▼警方查扣賭具、賭資。（圖／記者陳以昇翻攝）