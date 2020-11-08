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女大生3天沒到校！同學急PO文尋人…高雄警「男友家」找到她

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▲高雄一名女大生3天沒回宿舍，同學緊張於Dcard上發起尋人。（圖／翻攝Dcard）

▲高雄一名女大生3天沒回宿舍，同學緊張於Dcard上發起尋人。（圖／翻攝Dcard）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄一名19歲李姓女大學生連續3天未到校上課，且校方也聯繫不上，於是同學便在Dcard上發文請求協尋。有鑑於近期馬國女大生遇害事件，仁武分局接獲通報後，立即助家屬完成報案程序，同時也透過手機定位以及調閱監視器積極掌握李女行蹤，所幸最後於李女男友家平安找到人，大家虛驚一場。

▲仁武警近日已尋獲李女，確定她人平安無事。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲仁武警近日已尋獲李女，確定她人平安無事。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄某大學5日發現在校一名大一女學生已3日未到校上課，立即與仁武警分局聯繫並共同啟動校安機制。員警獲報第一時間先迅速協助家屬完成報案程序通報協尋，接著就透過手機定位查詢即時定點位置，擴大調閱監視器掌握李女使用的交通工具，研判她活動地點可能在高雄市三民區一帶。

在掌握上述線索後，仁武警立即通報三民二分局加強協尋，同時派遣本分局偵查隊專案人員進行重點式巡查，最終在鍥而不捨的追查下，順利尋獲李姓女大生。李女向警表示，她目前半工半讀就學中，為了工作方便，所以住在男友三民區住家，不知道自己未到校竟引起騷動。

高雄仁武區共有正修科技大學及義守大學2大專院校，由於大學生大多均為外地求學，且普遍在外租屋居多，仁武分局長蔡文峰表示，日前有針對學生上課安全走廊及校外租屋安全部分，及如何強化學生自我安全意識獲取共識，期待在警區、校區、社區三方合作下，創造出校園安全網，確保師、生人身安全無慮並共維大學校園安全。

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▲▼女大生3天沒回宿舍，校方聯合仁武警發動尋人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李女向警方表示，這段時間因打工方便所以住在男友三民區的家。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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