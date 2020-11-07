台師大爆「機電100」學長隨機搭訕女大生　校方急通報：已掌握身份

▲台師大爆出有女學生遭校友跟蹤騷擾。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學近日出現一名男子隨機挑選落單的女大生搭訕，過程中還會用身體緊貼對方讓女大生感到恐懼，經調查發現，之前就曾經發生過多起類似案件，校內的學生還把該男子取叫「機電100」。台師大今（7日）證實此事並表示，目前已發出電子郵件給全校師生，重申宣導師生自我防護觀念，並掌握尾隨男子「電機100」的身分，也依規定進行校園安全通報。

根據網路論壇搜尋「機電100」發現，不少女學生出面指控曾遭搭訕騷擾，搞得校園人心惶惶。台師大說明，本月2日接獲北市警局婦幼隊來信，說明綽號機電100之校友曾在校園有滋擾學生行為，隨即依規定完成校安通報，但因本校屬於開放式校園，對於該校友進入校園,無法完全掌控制止，但有任何狀況經通報，都會請駐衛警即時處理。

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▲台師大表示，目前已發出電子郵件給全校師生，並宣導師生自我防護觀念。（圖／記者屠惠剛攝）

台師大進一步說明，本校女學生於10月30日經過師大路、和平東路口，遭一位20至30歲男性不明人士搭訕攀談，至女學生進入本校綜合大樓後，該人士即未繼續尾隨。該名女學生也於11月6日向警局報案，正循司法程序處理，警方提供該生照片確認，但她指認的疑似搭訕者，並非該校友。外界不宜穿鑿附會。

針對此個案，台師大強調，會再次提醒學生，也會加強巡邏，有關校園內夜間昏暗處，儘速滾動修正巡邏路線與預警機制。若學生發現校園周邊危險處或待改善處，亦可立即主動向學校反應，讓校園安全更完善。

同時，台師大也提醒學生，避免單獨太早到校，盡量勿太晚離開校園，必要時請結伴同行，避免行經漆黑小巷或人煙罕至的地方及進出危險場所；課餘時避免單獨留在教室，不單獨上廁所，避免單獨到校園偏僻的死角，確保自身安全；在校區內遇陌生人或可疑人物，可立即通報專責導師室，另亦可從APP快速鍵撥出緊急專線。

