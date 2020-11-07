「沒家教真可怕！」女大生霸佔盪鞦韆自拍　她提醒遭嗆：我偏要玩

▲女大生霸佔公園的盪鞦韆。（示意圖／PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

許多公園都會設置溜滑梯、翹翹板或是盪鞦韆等遊樂設施，一名媽咪帶著孩子去公園玩耍，遇到3名女大生坐在盪鞦韆上自拍，她走過去請對方看告示牌，換小孩玩一下，結果竟然遭嗆「我偏要玩盪鞦韆怎樣」，要離開時，女大生還追上去對著她叫囂，她傻眼直呼「有夠沒水準」。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文，帶著三名小孩到公園玩，遇到三個女大生坐在盪鞦韆上自拍，公園裡的小孩全在一旁繞圈圈不敢靠近，原PO忍不住上前請他們看一下告示牌，「適用年齡為2~6歲兒童使用」，請他們讓出盪鞦韆給小朋友玩，後來對方就坐在一旁的長椅上，狠狠瞪著原PO。

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▲溜滑梯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

因為公園晚上10點要熄燈，原PO就帶著小孩坐上機車準備要離開，這時三名女大生衝出來罵她「三貼」，拿著手機指著她叫囂「我偏要玩盪鞦韆怎樣，誰說19歲不能玩！」原PO聽完後氣炸，心想「有夠沒水準，衝出來罵人是哪招，我都上機車了，沒家教真可怕」。

貼文一出後，許多網友憤怒表示，「不要跟部分大學生比智商，因為他們智商可能不如1歲小孩」、「恣意妄為的屁孩」、「通常這種的都是在超商或麥當勞買一杯飲料聊整天的那種」、「不意外！現在的年輕人智商真的不敢恭維」。很多網友都建議原PO「直接報警」，「妳當下應該報警，請警察處理這些死屁孩！」