　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登25歲帥照「顏值破表」！　網驚：根本撞臉美國隊長

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲拜登25歲帥照。（圖／翻攝自twitter）

▲拜登25歲帥照。（圖／翻攝自twitter）

實習記者周依儒／綜合報導

美國總統大選結果由民主黨籍拜登勝選，成為第46任美國總統。不過今年已經77歲的拜登，不但身材保持良好，外貌也看起來瀟灑英俊，不少網友都稱他「老帥哥」。日前一張拜登25歲的照片在網路上瘋傳，照片中的他穿著紅色襯衫，對著鏡頭露出陽光燦笑，讓許多人驚呼根本超像「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）！

克里斯伊凡。（圖／達志影像）

▲網友點名超像克里斯伊凡。（圖／達志影像）

拜登雖然已經快80歲，頭髮也白花花，但一張帥氣臉蛋還是收穫不少女粉絲，想必年輕時肯定風靡萬千少女的心。日前就有張拜登25歲的照片在網路上流傳，只見照片中穿著紅色襯衫的他，對著鏡頭露出陽光燦笑，眼睛微微瞇起來，菱角分明的下顎線配上高挺的鼻樑驚呆超多網友！

▲▼ 美國前副總統拜登。（圖／路透）

▲拜登從年輕時就超帥。（圖／路透）

不少網友看到後紛紛表示，「怎麼會帥成這樣，我真的會直接投給他」、「靠這張臉我就投他」等等，此外，還有許多人直指根本撞臉曾經被網友稱作「美國總統最佳人選」的「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）。

▲▼「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）嗆川普。（圖／翻攝自克里斯伊凡推特）

▲▼「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）嗆川普。（圖／翻攝自克里斯伊凡推特）

▲▼「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）嗆川普。（圖／翻攝自克里斯伊凡推特）

事實上在美國，多數好萊塢明星幾乎都是支持拜登，因此川普氣噗噗又偏激的發言，讓大明星們也按耐不住，直接公開回嗆。克里斯伊凡就曾怒氣沖沖的轉發川普自稱「我以很大的優勢贏得總統大選」的貼文，直接回嗆：「不，你沒有。你輸了。」先前也曾嗆聲：「哇，共和黨，你們就眼睜睜看著我們的民主進程中，這些像馬桶水一樣的謊言亂噴？」直指川普的激進言論有如糞水，相當鄙視這樣的發言。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／中和「景安站」驚傳爆炸！男學生聽巨響嚇壞
拜登「25歲帥照」曝光！　網驚：根本美國隊長
台灣大賽／兄弟中心棒次灌4分　3局兄弟4比3超前統一
快訊／台南魚塭「驚見浮屍」　死者身分曝光
艾陶颱風最快明生成！最冷18°C時刻出爐　一圖看懂一周雨區
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Google地圖不準、身分證可印第三性　她待印度8年：沒人可改變

演說全文／拜登承諾「團結社會」療癒美國靈魂　立刻展開防疫工作

拜登勝選演說「緬懷長子」！　現場配酷玩名曲「繁星」

川普想複製「小布希模式」保總統大位！　靠法律求逆轉

拜登面臨「分裂政府」法案超難推！還沒上任　5大經濟難題等著他

轟拜登癡呆失智！傳金正恩震怒...恐再「試射核武」：應亂棍打死

拜登25歲帥照「顏值破表」！　網驚：根本撞臉美國隊長

日本皇室舉行「立皇嗣之禮」　秋篠宮為第一順位繼承人

颱風家中淹水當泳池！　菲律賓男悠哉追劇享用「漂浮餐」

拜登剛勝選就口誤！　全國演說稱：美國「2.3億人」死於新冠肺炎

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

愛女不孕...51歲嬤「借肚」懷親孫 任代理孕母幫圓夢：替妳建立個家

蕭亞軒親自為狗下廚！黃皓眼讒：我的呢？　因毛小孩受傷操碎心…男友溫暖抱抱安撫

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

王瞳自曝與艾成新婚3個月「還是單身」　學習當蔡太太：「姓艾」聽起來怪怪的XD

哈士奇「聲帶遭割」仍奮力顧家　氣音長嚎示警...媽淚：好心疼

拜登面臨「分裂政府」法案超難推！還沒上任　5大經濟難題等著他

轟拜登癡呆失智！傳金正恩震怒...恐再「試射核武」：應亂棍打死

拜登25歲帥照「顏值破表」！　網驚：根本撞臉美國隊長

日本皇室舉行「立皇嗣之禮」　秋篠宮為第一順位繼承人

颱風家中淹水當泳池！　菲律賓男悠哉追劇享用「漂浮餐」

拜登剛勝選就口誤！　全國演說稱：美國「2.3億人」死於新冠肺炎

直升機空中猛撞2死2傷！1墜毀1迫降滿地殘骸　急速下墜影片曝

川普曾嗆！若敗選「可能離開這國家」　反問鐵粉：能想像我輸嗎

接手「川普的美國」第一步！傳拜登上任將簽行政命令推翻現行決策

中國恐失望！路透：拜登「抗中態度」比川普更強硬　曾稱習為惡霸

P.League+／成力煥飆23分不居功　逆轉勝榮耀歸蕭順議

台灣大賽／陳子豪攻占得點圈無功而返　5局兄弟4比3領先

早點看清這5點職場生存法則會比別人更順遂：不說壞話、學會留一手

台灣大賽／統一獅拚7年奪冠　集團董座羅智先到球場加油

新車改裝才好開「原廠為何不直接給」？大家都能買得起是關鍵

企排／臺北鯨華逆轉收三連勝　愛山林、中纖相互較勁

快訊／中和「景安站」驚傳爆炸！男學生聽巨響嚇壞

拜登面臨「分裂政府」法案超難推！還沒上任　5大經濟難題等著他

台灣大賽／救援投手經驗當借鏡　餅總理解球員感受

台灣大賽／反制鳥類動作公開！兄弟「射雕」猛攻灌4分逆轉戰局

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

國際熱門新聞

川普宣言：我贏得了總統大選

拜登當選了　284票突破門檻

拜登宣布當選「世界將發生十大改變」

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

川普敗選「特權沒了」　美媒：性侵+逃稅指控恐讓他入獄

川普小白球打一半　突然得知「拜登當選了」

快訊／拜登284票當選美國總統！本人親自發聲了

拜登對台灣「重點表態一次看」

BBC：拜登勝選「中國失望了」！

拜登：很榮幸能帶領這個偉大國家

中國失望了！路透：拜登「抗中」比川普更強硬

快訊／川普：離大選結束還早呢！

川普陣營出包「記者會訂錯地點」　對面竟是火葬場…

川普怒吼「我的7100萬選票都合法」堅持自己勝選

更多熱門

相關新聞

綠營押寶川普挨批　洪秀柱籲蔡英文

綠營押寶川普挨批　洪秀柱籲蔡英文

民主黨候選人當選美國總統，總統蔡英文稍早已透過推特致賀。不過，在大選結果揭曉前，不少綠營人士押寶川普勝選，藍營也提出警告勿過度干預美國選舉，對此，國民黨前主席洪秀柱8日透過臉書喊話蔡政府，懸崖勒馬、調整路線，不要將全體國人的利益棄之不顧。

拜登剛勝選就口誤　稱美新冠2.3億死

拜登剛勝選就口誤　稱美新冠2.3億死

藍營：綠營操作「反瘦肉精=反美」　大內宣阻礙台美溝通

藍營：綠營操作「反瘦肉精=反美」　大內宣阻礙台美溝通

拜登上任　學者分析：對台軍售「川規拜隨」

拜登上任　學者分析：對台軍售「川規拜隨」

男亂丟家庭垃圾遇稽查員　逃跑卻絆倒遭輾斃

男亂丟家庭垃圾遇稽查員　逃跑卻絆倒遭輾斃

關鍵字：

美國總統大選拜登美國隊長Chris Evans川普2020美國總統大選北美要聞影音

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

川普宣言：我贏得了總統大選

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

拜登當選了　284票突破門檻

楊丞琳「摔下高台」後首露面　無預警宣布：我單身！

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

快訊／鍾明軒道歉：我後悔了

韓天后被爆「碩士論文99％抄的」

獨／鍾明軒爆2年前放鳥節目！

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

拜登宣布當選「世界將發生十大改變」

為何1人通勤「秒選休旅車」　他揭2原因！

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

川普敗選「特權沒了」　美媒：性侵+逃稅指控恐讓他入獄

4汪跟美女合照燦笑　換爸秒嫌棄

即／台南永康驚傳氣爆！火光、濃煙沖天

更多

最夯影音

更多
《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~
薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面