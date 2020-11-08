拜登25歲帥照「顏值破表」！　網驚：根本撞臉美國隊長

▲拜登25歲帥照。（圖／翻攝自twitter）

實習記者周依儒／綜合報導

美國總統大選結果由民主黨籍拜登勝選，成為第46任美國總統。不過今年已經77歲的拜登，不但身材保持良好，外貌也看起來瀟灑英俊，不少網友都稱他「老帥哥」。日前一張拜登25歲的照片在網路上瘋傳，照片中的他穿著紅色襯衫，對著鏡頭露出陽光燦笑，讓許多人驚呼根本超像「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）！

▲網友點名超像克里斯伊凡。（圖／達志影像）

拜登雖然已經快80歲，頭髮也白花花，但一張帥氣臉蛋還是收穫不少女粉絲，想必年輕時肯定風靡萬千少女的心。日前就有張拜登25歲的照片在網路上流傳，只見照片中穿著紅色襯衫的他，對著鏡頭露出陽光燦笑，眼睛微微瞇起來，菱角分明的下顎線配上高挺的鼻樑驚呆超多網友！

▲拜登從年輕時就超帥。（圖／路透）

不少網友看到後紛紛表示，「怎麼會帥成這樣，我真的會直接投給他」、「靠這張臉我就投他」等等，此外，還有許多人直指根本撞臉曾經被網友稱作「美國總統最佳人選」的「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）。

▲▼「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）嗆川普。（圖／翻攝自克里斯伊凡推特）

事實上在美國，多數好萊塢明星幾乎都是支持拜登，因此川普氣噗噗又偏激的發言，讓大明星們也按耐不住，直接公開回嗆。克里斯伊凡就曾怒氣沖沖的轉發川普自稱「我以很大的優勢贏得總統大選」的貼文，直接回嗆：「不，你沒有。你輸了。」先前也曾嗆聲：「哇，共和黨，你們就眼睜睜看著我們的民主進程中，這些像馬桶水一樣的謊言亂噴？」直指川普的激進言論有如糞水，相當鄙視這樣的發言。