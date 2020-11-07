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日戴13kg黃金炫富！越南「土豪哥」慘罹肌肉萎縮症...還淪囚犯

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▲陳玉山先前因每天配戴13公斤黃金而爆紅。（圖／翻攝自中國報）

▲越南「土豪哥」陳玉山先前因每天配戴13公斤黃金而爆紅。（圖／翻攝自中國報）

實習記者高琳景／綜合報導

越南「土豪哥」陳玉山曾在風水師的建議下，每天配戴重達13公斤的黃金趴趴走，高調炫富的行徑讓他瞬間爆紅，成為當地著名的「金王」。不過近日陳玉山因販毒被逮，甚至罹患肌肉萎縮症，讓他出庭時無法行走，只能依靠他人攙扶，和先前高調行徑相比，下場悽慘。

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▲陳玉山超炫富，左邊是他的黃金賓士。（圖／翻攝自中國報）

根據《中國報》報導，陳玉山因販毒日前被捕，該案6日上午在胡志明市高等法院開庭時，法院先是宣判陳玉山12年徒刑，但他因罹患上肌肉萎縮症在開庭時只能坐著，且以已經繳納額外罰款為由，希望能減輕家人的負擔，因此向法官要求減刑，經法官斟酌後從原本12年徒刑改為10年。

從陳玉山在法庭的照片中可見，開庭時其他犯人都是站著，只有陳玉山被准許坐著出庭。據報導，當陳玉山離開法庭時，全程也都由法警攙扶。

▲陳玉山先前因每天配戴13公斤黃金而爆紅。（圖／翻攝自中國報）

▲陳玉山如今販毒又患肌肉萎縮症。（圖／翻攝自中國報）

2018年陳玉山因風水師建議佩戴黃金招好運，因此他天天戴13公斤的金飾出門而聲名大噪。當時他表示，配戴這些黃金飾品是他的樂趣，也成為不可或缺的日常裝備，雖然重達13公斤，但仍非常樂在其中。他甚至在2019年開著自己的黃金賓士，到車行牽出2輛黃金摩托車，機車金屬部分幾乎全部鑲金，總價高達99億越南盾（約新台幣1220萬元）。

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越南陳玉山黃金販毒肌肉萎縮症

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