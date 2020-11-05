正義哥制止亂丟垃圾！2煞抄鐵棍狠嗆：有什麼問題...囂張影像曝

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名李姓正義哥4日深夜騎機車行經通仁街上，男子從車內丟出垃圾在地上，認為對方行為不對上前制止，對方不爽從車內拿出鐵棍亮出球棒嗆「有什麼問題嗎？」同夥男子從副駕駛內拿出鋁球棒，正義哥事後氣得將影片PO上臉書說，地上垃圾是他的，叫他撿起來就拿球棒下來？是在惱羞啥小...

▲正義哥目擊亂丟垃圾制止，2煞不爽亮鐵棍球棒怒嗆...有什麼問題嗎。（圖／李姓民眾授權提供，下同）

李姓民眾在臉書貼文說，「地上垃圾是他的，叫他撿起來，就拿球棒下來？是在惱羞啥小....考慮到許多因素，所以還在考慮要不要告，只是想給大家看他們長什麼模樣，車牌我也不碼了。」事後將行車記錄器影像畫面公布。

畫面清楚顯示，李男大聲喊說，垃圾可以不要亂丟嗎？垃圾可以撿起來嗎？白衣男回說，跟你有什麼關係嗎？李男回說，撿一下垃圾會怎樣嗎？垃圾可以不要這樣亂丟嗎？白衣男嗆說，跟你什麼關係嘛，現在我不撿，不然你想怎麼樣？白衣男問李男說，跟你有什麼問題嗎？李男回說，是沒有問題啊；白衣男又回說，你不用管閒事，跟你沒關係吧，你那麼熱心你來撿；李男說，好！沒關係，我幫你丟。

▲白衣男嗆正義哥：「有什麼問題嗎？」李男回說，是沒有問題啊。

基隆警第四分局表示，中華路派出所於影片PO上網第一時間即時介入處理，聯繫該貼文民眾到所製作相關報案筆錄，民眾表示沒有受到傷害，並不願意報案；後續警方仍依民眾所提供影片等相關資料追查，掌握行為人身分並通知到案說明後，函請基隆地檢署核辦。

基隆警第四分局呼籲，民眾若遇有相關糾紛案件，千萬不要輕易自身下車處理，以避免不必要事端，可撥打110報案專線，警方將會以最快的速度到場處理以保障民眾安全。

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▲同夥男子從副駕駛內拿出鋁球棒。