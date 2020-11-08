川普準備戰鬥到底！律師朱利安尼大批選舉不公　揚言「全國開戰」





▲前紐約市長、川普私人律師朱利安尼下周展開全國訴訟戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

拜登贏得賓州20張選舉人票後，正式跨過美國總統當選門檻，各國元首也接連祝賀拜登、賀錦麗；然而川普陣營仍未服輸、川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）即發表演說，表示將於下周一（9日）「發起全國大規模訴訟」，包括賓州在內，力主戰鬥到底。

美媒「ABC News」報導，朱利安尼前幾日前往賓州，並聲稱那裡有作票舞弊嫌疑需要監督處理，如今拜登已然當選，他便發表演說指出開票過程中存在不公，川普陣營檢視單一選票處理流程及合法性的權利被剝奪，「這是從未聽過的，這是非法的，這是違背憲法的，而我們會主動挑戰這件事。」不過朱利安尼此番言論完全未經證實，也從未能拿出證據，僅只以口頭宣稱，欠缺公信力。

3日投票日至今，川普陣營已經在賓州、密西根州、內華達等州提出訴訟，但均已被駁回。賓州地方法院法官原下令選務官方，准許監票人員能夠更接近計票員，但聯邦法院法官拒絕暫停計票。





▲川普不願坦然接受敗選事實，將發起全面法律戰「纏鬥」拜登。（圖／路透）

部分案件中，法官均斥責川普陣營的律師們，因為他們向法院提出訴訟時，手上甚至沒有明確或可信的證據。拜登的律師包爾（Bob Bauer ）日前則表示，目前川普陣營提前的訴訟，目前看來都無法影響選舉結果，因為意圖早已被對手和法官們看透透，「這些提告都沒有意義」。

CNN則引述消息人士指出，川普核心幕僚包括幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在內，無人敢對川普老實說話，親信們反而將陰謀論、假消息繼續餵給川普，告訴他選舉是被偷走的。

不少共和黨高層甚至曾經力挺川普的《福斯新聞》，都已經開始疏遠他，甚至出言抨擊，而川普核心幕僚此時仍在考慮究竟由誰對他揭露事實。

目前朱利安尼等主戰派堅持力挺川普採取法律行動，川普場子小唐納則連發推文，譴責那些沒有站出來為川普說話的人。美國總統大選難以平靜落幕，一名川普幕僚表示，總統已經進入「戰鬥模式」，認為唯有全面開戰，情勢才會倒向對自己有利的局面。