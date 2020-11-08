拜登勝選　時殷弘：美中關係局部緩解程度有限





▲民主黨拜登、賀錦麗勝出美國正副總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者邱國強北京專電

針對拜登入主白宮，中國人民大學國關學院教授時殷弘認為，美中關係將因此有局部緩解，但程度相當有限。特別在台灣議題上，拜登與川普僅會有具體作法上的差異，沒有重大區別。

時殷弘今天在接受中央社記者訪問時分析，與現任總統川普（Donald Trump）相較，拜登（Joe Biden）「遠不那麼狂野、粗俗和善變」，他的中國政策將有較多的可預料性及穩定性。且他不像川普般意圖「顛覆和取消」中共的執政地位，而只是想要中國「退回到較寬鬆的中央集權體制」。

他認為，拜登擔憂與中國發生規模大軍事衝突，且更注意美中較高層的外交溝通和對話，以防止兩國外交脫鉤。因此，在拜登執政下，美國遲早會與中國有局部性的高層溝通和協議，且兩國軍事衝突的可能性將大為降低，對緩解中美關係有利。

▲中國人民大學國際關係學院教授時殷弘。（圖／記者曾俊豪攝）

但時殷弘指出，在台灣、香港、南海、新疆、西藏及中國宗教、人權等重大問題上，拜登與川普不會有重大區別。而因此衍生的種種制裁中國法案，拜登政府基於法律責任會繼續貫徹下去。此外，與中國科技脫鉤，以及對中國被指為「情報、滲透、 顛覆」的執法行動，也將以相同的強度持續。

至於美國的「圍堵中國」政策，時殷弘認為，拜登政府將在相當大的程度上，修補美國與歐洲及亞太國家的同盟關係，進而主導或促成一個較全面的「反華統一戰線」。

時殷弘指出，拜登傾向反對中美貿易戰，上任後遲早會就中美貿易第一階段協議重新談判，以減少施加於中國的過大壓力。然而，拜登卻很可能發動旨在結構性變更中國經濟、潛在壓力更大的第二階段談判，那反而是川普政府所放棄的。

在台灣議題上，時殷弘認為，拜登政府對台灣的軍事和外交支持，基本方向及具體內容不會改變，仍會向台灣出售足以抵禦中國武力進攻的武器裝備，且持續協助台灣爭取國際空間。畢竟，美國國內主流勢力、特別是兩黨國會議員，對台灣的支持已有相當共識。

此外，防止中國控制台灣及南海，已被美國視為「緊要的戰略利益」。在這兩個議題上，拜登執政的美國政府仍不會客氣。如果中國果真大規模武力攻台，美國仍有很大的可能性會發動大規模武裝干涉。但若只是像軍機飛越海峽中線或局部衝突的程度，美國是不會為此介入的。

時殷弘認為，儘管中共軍機頻頻飛入台灣防空識別區，但兩岸都展現了高度的克制，軍事緊張衝突的可能性其實已經悄悄地降低。然而，由於「蔡英文當局」仍不接受「九二共識」，不管美國誰執政，北京仍不會與台灣有任何官方接觸，且將持續擠壓台灣的國際空間。（編輯：吳柏緯）

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