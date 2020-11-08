女友見網友失蹤！男急尋得知「死亡真相」傻了　她玩性虐下秒被殺

▲女友見網友失蹤後，男子急報警找人。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

現今網路交友發達，但往往暗藏危機。大陸鄭州市金水區日前發生一起失蹤案件，24歲胡姓女子與網友見面後就此失蹤，她的男友相當焦急，趕緊報警處理。警方調查後帶回31歲馬姓男子，對方供稱性交易完後就將女子殺害，並且拿走現金。

根據陸媒《界面新聞》報導，李男2日到金水公安分局求助，希望員警可以幫忙協尋失蹤的女友。警方立即展開調查，發現馬男有重大嫌疑，因此於5日將其帶回警局偵訊。

經初步訊問，馬男供稱，2日下午3時透過交友平台與胡女聊天，雙方談好1200元（約新台幣5187元）相約到房內進行性交易，期間還吸對身體有危害的禁用藥物助興，又進行了虐待遊戲，結束後因搶劫不成，所以將女子殺害，再拿走值錢物品。

警方表示，目前已對馬男依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。這起悲劇最難過的應屬李男，苦苦尋找失蹤女友，結果女方竟是跟網友性交易完被搶劫殺害。

延伸閱讀

▸ 30億千金薔薔閨房曝！衣服山「翻出蟑螂屍體」 王思佳崩潰：到底有沒有洗

▸ 被騙當小三「渣男保名聲報警抓她」！最美女星淪拍三級片 13樓跳下年僅28歲

▸ 貨運司機輾狗後裝沒事離去！ 一聽手術費6萬冷回：讓牠自然吧