未來人KFK破功！預言「川普連任」遭打臉　老高急修改影片尷尬了

▲川普連任失敗。（圖／路透社）



記者黃可昀／綜合報導

川普敗選讓國際上不少人都跌破眼鏡，隨著美國大選落幕，先前各項「預言」也跟著被翻出來討論。2019年有個「未來人KFK」在豆瓣上PO文，他自稱從2060年穿越回來，還預測川普2020大選將會連任，「但他將面臨來自親人與反對他的人給予的巨大壓力」，當時很多人都相信此說法，如今卻被選舉結果狠狠打臉。

一名網友在PTT表示，「沒想到連武漢肺炎都成功命中的KFK，竟然！竟然！完全預測錯誤！」KFK說的很多預言都被一一驗證，包括日本東京奧運無法如期舉行、台灣總統連任、2020年流行在家辦公等等，所以許多人對KFK的預言深信不疑，「原本篤信KFK預言的我，相信川普一定會連任總統的」，怎料選舉結果讓他大吃一驚，「這叫相信KFK預言的人何去何從！」

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▲未來人KFK破功讓相信者崩潰。（圖／翻攝自PTT）



網友回應，「等法律戰結束再來斷言吧」、「我覺得很奇怪，預言家都預言川普當選，這絕對不是巧合」、「我也很信KFK啊，現在爆了，聽說書的樂趣」、「哈哈結果都假的，我本來還真的有一點信」、「時間軸又還沒跑完，如果交接前川用緊急命令跟中國開戰，賴在那個位置不走，得罪了共和黨就剛好是川連任+把身邊的人都得罪光。」

知名YouTuber「老高與小茉」今年8月發表一段影片專門講KFK，還說對方是「目前為止最可信的一個未來人」，影片也提到川普連任的預言，但眼尖網友發現，大選結束後影片似乎經過剪輯，原先說明KFK預測川普連任的片段被刪除了，「川普沒連任，翻車」、「KFK神話被打破嚕，拜登當選啦」、「KFC是真的，KFK是假的。」