「1女侍多夫」戰40大官！專吃帥氣鮮肉警　陸10大女淫官名單曝光

▲大陸10大女淫官名單曝光。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

圖文／CTWANT

說到女貪官，貪財、斂財那都是必不可少的，然而「貪色」的女官員並不多見，但在大陸官場上以「性賄賂」上位，或與他人長期保持不正當男女關係的「女淫官」卻大有人在，其中除了有人「一女侍多夫」靠獻出身體上位，還有人包養多名情夫，甚至有人專挑年輕男警下手，誇張情節令人瞠目結舌。

大陸《網易新聞》近日列舉出了中國10大女貪官，名單如下：

1. 羅亞平

號稱「女文強」的野蠻女貪，包養多名情夫，被稱為「三最女貪」，即「級別最低、數額最大、手段最惡劣」的女貪官，她的通行證就三個字「賴、黑、色」，許多上級官員都無法辦到的事，只要她出面就能強橫擺平，其貪腐數額超過人民幣1億元（以下皆為人民幣），事後被判處死刑，於2011年11月9日伏法。

▲遼寧省撫順市順城區前國土資源局女局長羅亞平。



2. 安惠君

曾任深圳羅湖公安局分局局長、深圳市口岸辦副主任，為官期間以改革為名收受賄賂共210萬元，同時接受下屬性賄賂，還多次以出外考察的名義，指定年輕英俊的男警員單獨隨她外出，並向英俊下屬作出性暗示，如順其要求，回深圳後將迅速升遷，反之則升職無望，後來遭判處有期徒刑15年。

3. 張秀萍

1965年2月生，山西山陰縣人，研究生學歷，哲學博士學位，1985年6月加入中國共產黨，曾任山西省紀委副秘書長、監察綜合室主任、常委，中共晉中市委副書記（副廳級）等職務。張秀萍曾多次與他人通姦，靠著「奉獻」自己的身體，獲得快速晉升，案件目前仍在審理中。

4. 楊曉波

1971年11月生，山西陽城人，南開大學經濟專業在職研究生畢業，後加入中國共產黨，曾任中共山西省高平市委副書記，市長、市政府黨組書記等職，她除了「一女侍多夫」，與上級同時通姦，還同時與多名下屬保持情人關係，收賄金額達1400多萬元，案件目前仍在審理中。

5. 馬麗媛

曾任雲南省麗江市旅游發展委員會副主任，任官期間除了收受賄賂，也曾多次與他人發生不正當性關係，目前已遭開除公職。

▲前雲南省麗江市旅游發展委員會副主任馬麗媛。



6. 鄧潔

1968年10月出生，湖南郴州人，1989年1月加入中國共產黨，研究生學歷，曾任中山市委副秘書長，涉嫌貪污、受賄、利用影響力受賄罪，為官期間大搞權色交易、錢色交易，修身不嚴、家風不正，道德底線喪失殆盡，2019年2月被提起公訴。

7. 王瑩

1972年8月出生，遼寧沈陽人，1992年10月加入中國共產黨，1995年畢業於遵義醫學院，研究生醫學博士，曾任廣東省中山市博愛醫院黨委書記、院長，在婚姻存續期與他人長期保持不正當性關係，2018年7月因收賄被提起公訴。

8. 姜保紅

1974年4月15日出生，黑龍江呼蘭人，2003年9月加入中國共產黨，擁有法學博士學位，曾任甘肅省武威市人民政府副市長、黨組成員，曾與40多名官員發生性關係，其中17人為領導，並涉嫌收賄超過1400萬元，案件在審理中。

9. 時素珍

1962年3月生，河南鹿邑人，研究生學歷，無黨派，曾任包頭市政協副主席，因涉嫌權色、錢色交易遭立案調查，目前已被開除公職。

10. 張玉梅

1964年5月生，貴州七星關人，1999年4月加入中國共產黨，曾任貴州省畢節市司法局黨組書記、局長，去年8月因違反紀律遭處分，期間仍多次與他人發生不正當性關係，案件目前仍在審理中。

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