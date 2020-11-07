「馬習會」5週年　馬英九：期待兩岸回到原汁原味的九二共識

圖文／鏡週刊

「馬習會」至今已滿5週年，前總統馬英九今（7）日特別發表專題演講，不僅期待兩岸都能回到原汁原味的「九二共識」，甚至能謀和、促成「蔡習會」，重啟兩岸和平對話。馬也呼籲總統蔡英文，若不願回歸「一中各表的九二共識」，就得盡快提出替代「謀和」方案，讓台灣人民能夠安心，「是身為總統的最基本責任，且讓我們大家拭目以待。」

馬英九今舉辦「馬習會5週年研討會」專題演講，向蔡英文政府提出長達4,000字的建言，包含「兩岸對峙加劇 未來情勢悲觀」「中共武力恫嚇 徒招台灣反感」「『九二共識』可處理『主權』與『定位』問題」「堅守憲法定位 排除一國兩制」「聯美抗陸 不足以為台灣帶來安全保障」「回歸『九二共識』正道 為兩岸『謀和』」。

面對中共軍機近日不斷擾台，馬英九先是呼籲對岸，應立即停止，「這種作法，只會增加台灣的反感，傷害台灣人民感情。」若兩岸想改善關係，首先要拿出善意與誠意，避免擦槍走火的可能。

馬英九也藉此批評民進黨政府「聯美抗陸」策略，這不足以為台灣帶來安全保證，雖然美國會近日通多項軍售及挺台法案，但美國卻始終沒有改變40多年的台海「戰略模糊」政策。馬英九強調，即使是川普政府，也不會為了台灣輕易越過大陸設下的「一中原則」紅線。

馬英九提醒大家表示，不論最終美國總統大選最後結果如何，「我們都必須瞭解，我們的命運掌握在自己手中。」無論誰當總統，美國仍以自己的國家利益為優先，無論我們與美關係如何緊密，「我們的國家利益並不會跟美國的國家利益完全重疊，我們的大陸政策跟美國的對華政策，也不可能完全一致。」唯美國馬首是瞻，可能受損的就是台灣利益。

最後，馬英九也不忘向總統蔡英文喊話，期待兩岸都能回到原汁原味的「九二共識」，為兩岸避戰與謀和，甚至能夠促成「蔡習會」，重啟兩岸和平對話。他更呼籲表示，如果不願回歸「一中各表的九二共識」，蔡總統就得盡快提出可以消弭兩岸戰禍的替代「謀和」方案，讓台灣人民能夠安心，「是身為總統的最基本責任，且讓我們大家拭目以待。」



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