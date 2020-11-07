「外送1杯飲料」地址卻假的　路人曝暗黑1原因：你是第30幾位！

▲原PO遇到洗單訂單，已趕緊回報給客服。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少外送員靠趟數拚獎勵，但卻也出現漏洞？一名外送哥驚呼，今（7）日送一杯飲料到5公里外的住家，結果一到地點，便有大嬸提醒，這地址根本不存在，且今天已有30位外送來過這裡，更表明「你接到洗單了，去旁邊倒數！」

一名男網友在臉書《UberEATS台灣》表示，中午接到一張「1杯飲料加購塑膠袋」的訂單，當下原PO直覺怪怪的，結果滑送配送後，看見客人地址位在5公里之外，讓他直呼「感覺更不對勁！」

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騎到指定位置後，突然有一位大嬸詢問，「是不是找133號，是不是從嶺東過來送1杯飲料？」原PO露出開心神情之餘，邊心想著「心想客人還真好，在定位點等我」，不料故事神展開，雙方對話如下：

大嬸：這裡沒有133號，你接到洗單了，去旁邊倒數



原PO：妳真是專業



大嬸：你已經是第30幾位了

畢竟頭一次遇到此狀況，讓一頭霧水的原PO直呼「洗單者的心態居心叵測，其動機更是耐人尋味！」最後只好騎到一旁的活動中心，等待取餐時間結束，「邊喝這杯飲料，邊回報客服！」

▲原PO也不懂客人洗單用意！（圖／翻攝UberEATS台灣）



文章曝光後，掀起網友們關注，「有兩種洗單方式，這是洗趟數，另一種是職業洗錢單的」、「要依SOP客服指示才能結束，不然8成會收警告信」、「還是小心點照SOP走，怕有陷阱。例如那位大嬸只是路人，之後事後點餐的人說他沒收到你飲料」。原PO在留言串回應洗單狀況，「一般是自己或朋友點給自己接單，但是今天的狀況，我也不知點餐者的用意為何？」

事實上，過去有內行爆料洗單暗黑手法，店家與外送員私下互通，「店家沒有出貨可是跟平台請款，店家配合外送員詐欺取財，也就是說一個賺案件獎金一個賺貨款」。或是外送員自備2支手機，「自己訂餐再自己送餐，用不同手機帳號切換，刻意選擇距離很近，快速擁有工資獎勵，是一種洗錢詐騙手法」。而內行提醒，一旦偷吃步被發現，「公司第一次會警告，第二次直接鎖帳號」。

▼原PO也懷疑，此訂單是要搞外送員的！（圖／翻攝UberEATS台灣）

