台中員警兼差Uber Eats？一切要從輪胎說起...內情神展開

▲1名Uber Eats外送員機車爆胎，台中警方溫馨載送回家。（圖／台中警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市2名員警日前晚間9點多騎機車在東山路巡邏時，發現37歲Uber Eats謝姓女外送員推著機車，行走昏暗道路，原來是外送機車爆胎，謝女要推到安全處隔天再來修理，員警擔心天色太晚會有意外，原本只想載謝女回家，後來乾脆連帶外送袋也上車，形成員警如同兼差外送員的有趣和溫馨背影。

台中市北屯所警員李隆明與陳佳瑋巡邏時，發現謝女推著GOGORO機車走在東山路一段上，推得很吃力，便主動上前詢問，原來是機車輪胎爆胎，但因原廠維修車行9點就已關店，其他車行不是也已關門，就是因為車款緣故無法修理。

謝女表示，她打算推到2公里外的車行外面也放著，走路回家後，隔天再來修理。

不過員警擔心天色已晚，1人在夜間行走非常危險，加上推著機車十分不顯眼，容易被追撞，因此勸說謝女先將機車放置路邊停車格，請先生先接她返家，但謝女回說，她先生工作地點稍遠，自行走回家即可。

員警不放心謝女獨自返家，願意載謝女回去，原本外送包要放置機車上，但警方擔心遭人竊取，一併帶走，於是謝女就揹著外送袋坐在警用機車後座，形成有趣和溫馨的畫面。

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