天下第一分局「校安座談會」　26校代表齊聚...追5大校園重點

▲北市中山分局楊哲昌，針對校園安全問題，舉辦校園安全座談會。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局針對校安問題高度重視，中山分局也特別召開校園安全座談會，找來中山區轄內26間校園代表，其中包含外僑學校以及3所大學等單位，與中山分局以及少年隊，特別針對校園安全維護範圍，執行五大加強防護措施。

首先，「無毒校園」專任警力認輔學校成立緊急聯繫窗口、結合民力強化校園周邊巡守以及擴大校園安全環境檢測範圍，再運用網路科技建立警政、教育網絡群組以及召開校園安全座談會，提供學校師生安全無虞的環境。

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▲中山分局舉辦校安座談會，轄內26所校方均派員參加。（圖／記者邱中岳翻攝）

針對校園多重防護措施包含與轄內各級學校簽定「校園安全支援協定書」，設立緊急聯絡窗口，其次與學校、民力結合共同強化巡守功能，減少治安死角問題。

此外，擴大辦理校園安全環境檢測評估工作，重新檢視校內、上下課路線沿線安全維護措施、監視錄影器、路燈照明等設備是否充足。

最後，並將大學及設置於校外之學生宿舍納入檢測，運用網路與學校成立「網絡群組」，請校方協助瞭解學生於社群網站反映校安事件貼文，以通報警察機關共同防處。

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