14天即刻換位！殺警總司令逃15個月...4人接應　睡夢中栽了

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記者邱中岳／台北報導

北市信義區在2014年爆發分局警員遭圍毆致死，57名嫌犯經過判決定讞，分處13年至2個月不等刑期，其中主嫌蕭叡鴻則遭重判13年，於2019年8月執行前夕逃亡，在2020年9月警方掌握情資「鎖定」蕭叡藏身北市內湖，經過跟監後在6日動身抓人。

警方調查，32歲的蕭叡鴻，利用通訊軟體群組「中山好青年」號召上百人前往信義區，替曾威豪、劉芯彤出氣，但卻失手打死路過的信義分局偵查佐薛貞國，最後一干人等一哄而散，警方共計逮捕涉案的57人。

▲▼警方掌握殺警案主嫌蕭叡鴻行蹤，最後在內湖一處民宅逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲信義殺警案的主嫌蕭叡鴻，在6日遭北市刑大逮捕到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

在2019年8月時，對蕭叡鴻發布通緝，據悉，蕭得知會被重判後，在入監執行前已經潛逃去中國大陸，知情人士指出平常均在上海以及中國大陸沿海活動，靠著離開時帶的生活費度日。

北市刑大在2020年9月份接獲線報，發現蕭叡鴻出沒在北市內湖、大直一帶，平時由3男1女負責協助，主要窩藏在內湖地區，平均2周就換一次住所，都選擇沒有監視器的套房以及友人家。

▲▼警方掌握殺警案主嫌蕭叡鴻行蹤，最後在內湖一處民宅逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方掌握殺警案主嫌蕭叡鴻行蹤，最後在內湖一處民宅逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在6日上午11時許，確定蕭叡鴻躲藏T姓友人家中，隨即前往查緝，也在最後一間房內找到正在熟睡的蕭叡鴻，並順利將人逮捕，訊後依法送往台北地檢署歸案。

據悉，蕭叡鴻到案後否認有偷渡出國一事，逃亡1年多來都是在台北市區流竄，但據知情人士指出，蕭在入監執行前夕，前往中國大陸躲藏，約在4個月前返回台灣。

蕭在返台後並沒有與之前的朋友聯繫，平時幾乎足不出戶，如果出門也僅在台北市區活動，通勤均靠友人開車接送，身上的隨身物品也只有一袋衣物，另外身上僅存數千元生活費。

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