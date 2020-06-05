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「這是個制度不完整的世界 」　侯友宜沈痛：支持殺警案上訴

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▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對鐵路警察李承翰因公殉職，凶嫌一審因精神鑑定獲判無罪後，李承翰父親昨晚抑鬱離世，新北市長侯友宜5日感嘆表示，這是一個制度不完整的世界，他一定支持上訴，唯有透過司法程序才能找回公平、正義。

侯友宜說，李承翰的爸爸因為傷痛，不幸走了，他的內心非常悲痛沈重跟不捨，「這是一個制度不完整的世界」，面對令人哀傷的事件，必須從在司法制度面好好探討，面對窮凶惡極的歹徒殺害警察、挑戰公權力，應該對從重追究刑責，不要讓他逃過刑法的制裁。

侯友宜說，審判過程可以從很多的面向來思考，尤其像思覺失調症患者犯罪，必須要有一個更完整的配套作法，從加害者的處境考量，在司法審判中也要保護被害者權利，司法制度的改善，要好好審視從兩者之間取得平衡。

侯友宜表示，所有警察在執行公務的過程當中，聽見同仁因為值勤不幸殉職，不但哀痛也要對審判的結果將心比心，「如果今天有一天是我的話，我們的家屬如何面對？我們的同仁如何來看待？」

侯表示，身為一個警察出身的首長，也身為一個基層員警上來的市長，他最能夠感同身受，一定要捍衛警察執法的公權力，保障員警的自身安全，更要讓他勇敢執法，才能夠守護人民的安全，全力捍衛司法正義。

對於李承翰的個案，侯友宜說，他在第一時間就「絕對支持上訴」，因為唯有透過司法程序才能找回公平、正義，大家全力以赴捍衛司法，也讓事情更有探討的空間，把司法制度做得更周全。

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