川普頑抗逆襲「打法律戰」：我永遠不會放棄　共和黨同僚打臉

▲美國總統川普。（圖／路透）



文／中央社記者江今葉華盛頓6日專電

民主黨候選人拜登幾乎確定勝選，但美國總統川普仍不言退，再度聲明將採法律行動。然而，若川普陣營未能提出明確證據證明舞弊，將難獲得法院支持重新計票或宣告部分選票無效，逆轉情勢。

在喬治亞與賓州先後翻盤後，川普下午透過競選團隊推特發出聲明指出，相信美國人民應該擁有充分透明的選票計算與選舉，這無關任何一次單一選舉，而是美國整體選舉過程的完整性。

他也重申，所有合法選票都應計算，所有不合法選票都不該計入。他將採取各項法律行動，確保美國人民對政府的信心，「我永遠不會放棄為你和我們的國家而戰」。

根據美國有線電視新聞網（CNN）統計，拜登（Joe Biden）目前暫時以253張選舉人票領先川普的213張。但拜登在尚未開出的喬治亞州、內華達州、亞利桑那州與賓州，都取得領先地位。若最後拜登能順利拿下這4州，將能以306票的過半票數贏得勝選。

自開票夜於白宮談話後就消失於鏡頭前的川普，昨晚終於首度公開面對媒體。川普雖然仍重砲指控民主黨竊取選舉，並揚言將大規模進行法律訴訟，但短短17分鐘的講話中，川普顯得有氣無力，發表完講話後也未接受媒體提問就逕行離開。有評論認為川普其實已對結果心裡有數，但仍打算孤注一擲，不到最後一刻不願輕易認輸。

然而，川普的停止計票與舞弊指控，並未獲得太多共和黨同僚的聲援。

連任成功的參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天一早就在官方推特上表示，每張合法的投票都必須被計入，任何一張不合法提交的選票則不能被計入，各方都須能監看過程。在此，法院是引用法律並解決爭端，「這就是美國人投票決定結果的方式」。

和麥康奈一樣，選擇不和川普的舞弊指控站在同一邊的還有共和黨籍重量級聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）。他在4日推文表示，「需時多日的合法計票並非舞弊」。

聯邦制的美國是個已經有200多年歷史的民主國家，選舉制度有其歷史緣由，每個州也各有因時因地制宜的選舉程序。

各州的投開票過程與程序或許存在瑕疵與可公評的討論空間，但要以此提出舞弊指控訴訟，川普團隊必須能提出明確且規模大到足以改變結果的證據，否則將很難站住腳，贏得法院認可。這也是為何共和黨陣營在多個搖擺州提出的法律挑戰都遭駁回的主因。

為了打法律戰，川普陣營特別設置熱線，呼籲支持者提供證據，證明存在舞弊現象，供日後提起法律訴訟之用。但是否能收集到大量有力證據，外界存疑。

但幾個關鍵州確實發生票數差距過小的結果，按各州規定，川普可以在部分州提出重新計票要求。喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）今天稍早就已經主動表示將重新驗票。

至於其他幾個關鍵州是否也能重新計票或訴求部分選票無效，還得看州法院是否同意。若是遭到駁回，能否一路上訴到最高法院，也得看川普陣營能提出多少證據說服法官。