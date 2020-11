▲副總統賴清德在推特上,針對美選議題表態。(圖/記者黃克翔攝)



記者林彥臣/綜合報導

2020美國總統大選全球關注,針對外界特別質疑台灣官方立場「押寶川普」,副總統賴清德在推特上發文特別表態,「我們只站在台灣這一邊」。

賴清德推特發文指出,關於美國總統大選,「我們自然不會站在任何一邊,我們唯一只站在台灣這一邊。」(With respect to the U.S. election, we naturally don’t take a side. Our only side is Taiwan.)

►「臉部膠囊」超級殺!