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23歲千金砸大錢買命！酒駕瑪莎拉蒂殺2人「獲判無期」　大逆轉逃死

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▲▼酒駕瑪莎拉蒂撞死2人！　23歲千金「花錢買人命」成功逃死。（圖／翻攝自微博）

▲酒駕瑪莎拉蒂撞死2人 ，23歲千金「花錢買命」獲判無期，成功逃死。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

河南商丘23歲富家千金譚明明2019年酒駕造成2死1重傷，事發後態度囂張並嗆受害家屬「一毛都不賠」。死者家屬決定拒收1953萬元賠償，只希望法官判處譚明明死刑，不料譚明明最後卻被判處無期徒刑，讓死者家屬及網友十分錯愕，甚至有人感嘆「這就是金錢的威力嗎。」

綜合大陸媒體報導，譚明明2019年7月3日與2名閨蜜去吃燒烤，期間喝下1瓶紅酒、3瓶清酒及11瓶啤酒，酒醉後意識不清仍堅持開瑪莎拉蒂續攤，一路狂飆連撞8車後，最後高速撞擊一輛BMW，造成BMW噴飛數十公尺後爆炸，車內駕駛3人有2人當場葬身火海，1人重傷昏迷。

譚明明起初下跪痛哭，承諾一定解決問題，沒想到事後翻臉不認人，甚至嗆聲「寧願拿新台幣1.26億元打官司，也不會賠償一毛錢」，讓受害者家屬非常憤怒。儘管事後受輿論影響，譚家今年9月傳出消息，願意認錯並賠償457萬元人民幣（約新台幣1953萬元），但死者家屬全都不要了，只求法官判處譚明明死刑。

▲▼酒駕瑪莎拉蒂撞死2人！　23歲千金「花錢買人命」成功逃死。（圖／翻攝自微博）

▲受害家屬本月5日突然願意接受和解。（圖／翻攝自微博）

令人跌破眼鏡的是，根據《上游新聞》報導，受害家屬本月5日態度大轉彎，突然願意接受和解及賠償，法院6日就宣判譚明明無期徒刑，消息讓許多網友看傻眼。針對具體賠償數額，知情人士表示，「肯定沒有2600萬人民幣（約新台幣1.1億元）這麼多，具體數額現在不方便透露。」

消息曝光後立刻引發大陸網友討論，有人說「本案沒有限制減刑，明顯從輕」、「這是花錢保命了，下一步就是有期，在混個幾年就出來了」、「這個世界永遠是有錢人的天下」、「在錢的面前，法律就是一坨屎」、「錢途無量，量力而行」、「唉，爾等知道金錢的威力了吧。」

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