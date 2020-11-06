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愛心送暖不間斷　板橋里長陳芷庭「待用愛心便當」助清寒

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▲愛心送暖不間斷 板橋里長陳芷庭「待用愛心便當」助清寒。（圖／新北市民政局提供）

▲愛心送暖不間斷，板橋里長陳芷庭「待用愛心便當」助清寒。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

承繼家傳便當店的板橋區新埔里長陳芷庭，推出「待用愛心便當計畫」，每日免費提供午、晚餐幫助經濟弱勢民眾，愛心飯菜不僅豐富美味，配菜多樣，針對行動不便的清寒長者更提供親送服務，將愛溫暖送到家；計畫執行2年來，每天平均15人領取，已幫助超過1萬800人次。

「好好吃一餐，對某些人來說並不容易」，陳芷庭說，愛心便當領取對象不限於里民，只要有緊急需求，都能到店裡索取，此外，每月也提供300張愛心餐食兌換券給鄰近致理科技大學，讓清寒學生不至飢餓求助，遇有需長期關懷的長者領取，也會即時通報公所或社會局提供必要協助。

▲愛心送暖不間斷 板橋里長陳芷庭「待用愛心便當」助清寒。（圖／新北市民政局提供）

▲「好好吃一餐，對某些人來說並不容易」，陳芷庭說，愛心便當領取對象不限於里民。

因為是自家經營的便當店，陳芷庭對於愛心飯菜的營養更能把關，每日堅持4菜1主食，雞腿、排骨、蝦捲、紅燒肉樣樣有，蔬菜熱湯更是全天候供應，里內一位年逾80歲行動不便的李姓老奶奶每日最期待的，就是收到午晚間里長親送的愛心飯菜，「里長的用心，讓這份愛心便當格外提香。」

陳芷庭表示，會發起愛心待用便當計畫受父親陳報國影響很大，父親是前任里長，對里內弱勢長者特別關懷，常自掏腰包為孤老買餐食，自己當里長後決定擴大父親善行，發起這項計畫，也希望行善正能量能夠拋磚引玉，帶起地方上更多善的迴響。

民政局長柯慶忠表示，陳芷庭里長新任2年多，表現相當亮眼，里內服務全年無休，尤其這項愛心便當待用計畫啟用，地方上都很稱讚，不僅承繼父親服務熱誠，親力親為的認真態度，更備受里民讚許。

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