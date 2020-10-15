建國高架恐怖陷阱！重機騎士「摔車熱區」雷殘10米　擬提國賠　

▲重機騎士行經台北市建國高架，剛上高架卻因路面補丁不平連人帶車摔在地 。（圖／民眾李先生提供）

記者黃宥寧／台北報導

一名22歲李姓重機騎士，行經台北市建國高架往北向，剛上高架沒多久，卻因道路不平而連人帶車重摔在地，所幸當天車速不快加上下雨緩衝，騎士只受輕微擦傷，不過重機因滑向橋墩損傷初估得修5、6萬左右，騎士也表示過去也有多輛重機摔在同一個地點，也質疑為什麼政府不將路整修平整，這樣人民安全誰來維護，也不排除提出國賠。

李先生接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，13日上午約10時許，騎著「SUZUKI GSR600」上建國高架北向，才上高架沒多久，卻因路面不平連人帶車摔在地滑行將近10公尺，不幸中的大幸當時因下雨車速不快，只有受到輕微擦傷，不過也相當心疼車子後續維修初估5、6萬左右。

▼對此李先生質疑是不是政府沒有將橋縫補丁技術不良、地面不平，進而導致摔車。（圖／民眾李先生提供）

對此李先生也質疑是不是政府橋縫補丁技術不良，導致所謂的防滑漆還是很滑？此外橋縫填平仍存在高低差，政府是否有認真在做事？還是偷工減料了？也提出監督單位和養護單位每天坐辦公室吹冷氣，難不成得等人民受到安全問題才知道要站起來維護？李先生也提出這個路段，從去年到現在摔超過快十台車了，不光是重機，連汽車打滑而撞前車禍護欄都有案例，政府到底什麼時候才可以做正確的事？

▼愛好騎重機的李先生經常騎著愛車跑山，這次因地面不平連人帶車摔，相當心疼車。（圖／民眾李先生提供）

李先生向《ETtoday新聞雲》表示如果當天是大太陽，他應該就皮開肉綻了，對此他認為養工處應該保持道路平齊，不可以放任高低差存在，甚至忽視未採取適當整平措施、也未設立警告標誌，嚴重影響用路人安全，顯示管理公共設施有欠缺。他表示目前也已經報案，就等行車事故鑑定報告出來，不排除提出國賠。

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